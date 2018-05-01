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Пелино и Соколов войдут в тренерский штаб «Авангарда»
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Пелино и Соколов войдут в тренерский штаб «Авангарда» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб «Авангарда» могут войти Майкл Пелино и Максим Соколов. При этом ни тот, ни другой не рассматриваются на должность главного тренера «ястребов». В штабе омского клуба останется Дмитрий Рябыкин, а вот тренер вратарей Николай Мишин его покинет.
58-летний Пелино на протяжении пяти сезонов работал в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга», выиграв два Кубка Гагарина. 45-летний Соколов после завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе «Атланта» и СКА.
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