Пелино и Соколов войдут в тренерский штаб «Авангарда»

58-летний Пелино на протяжении пяти сезонов работал в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга», выиграв два Кубка Гагарина. 45-летний Соколов после завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе «Атланта» и СКА.