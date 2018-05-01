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Главный тренер «Дженоа» Баллардини продлил контракт до 2019 года
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Главный тренер «Дженоа» Баллардини продлил контракт до 2019 года 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини продлил контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт «грифонов», контракт будет действовать до 30 июня 2019 года. 54-летний специалист возглавил команду 6 ноября 2017 года после увольнения Ивана Юрича.
Баллардини работает с «Дженоа» в третий раз в своей карьере. Ранее он возглавлял команду с 2010 по 2011 года, а также в 2013 году, причем всякий раз он приходил в середине сезона. Таким образом, он впервые начнет сезон в качестве главного тренера «Дженоа».
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