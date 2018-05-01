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Два министра правительства Дании ушли в отставку
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Два министра правительства Дании ушли в отставку 

ТАСС 36 минут назад
ОСЛО, 1 мая. /ТАСС/. Два министра датского правительства объявили во вторник, что покидают свои посты. Министр высшего образования и исследований Сёрен Пинд огласил свое решение в интервью газете Berlingske, а министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен опубликовал соответствующее заявление в Facebook.
Оба министра объяснили свои шаги личными причинами и желанием уйти из политики и посвятить себя другой деятельности. Как 48-летний Пинд, ранее занимавший пост главы датского Минюста, так и 39-летний Ларсен являются членами Либеральной партии, которую возглавляет премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Либеральная партия — старший участник трехпартийной правящей коалиции, сформированной Расмуссеном в феврале 2016 года. Отставка Пинда, занимавшего в партии высокое положение, но уже давно говорившего, что он устал от политики, не вызвала удивления у экспертов. Но решение Ларсена стало неожиданностью, и они пока не берутся объяснить его причины.
Премьер-министр принял отставку членов своего кабинета, заявив, что в среду представит королеве Дании Маргрете II кандидатуры их преемников. «Оба занимали разные посты в моих правительствах и прекрасно справлялись со своими обязанностями. Как я, так и вся Дания должны принести им свою благодарность», — отметил премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.
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