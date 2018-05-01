Два министра правительства Дании ушли в отставку

ОСЛО, 1 мая. / ТАСС /. Два министра датского правительства объявили во вторник, что покидают свои посты. Министр высшего образования и исследований Сёрен Пинд огласил свое решение в интервью газете Berlingske, а министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен опубликовал соответствующее заявление в Facebook.

Оба министра объяснили свои шаги личными причинами и желанием уйти из политики и посвятить себя другой деятельности. Как 48-летний Пинд, ранее занимавший пост главы датского Минюста , так и 39-летний Ларсен являются членами Либеральной партии, которую возглавляет премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен

Либеральная партия — старший участник трехпартийной правящей коалиции, сформированной Расмуссеном в феврале 2016 года. Отставка Пинда, занимавшего в партии высокое положение, но уже давно говорившего, что он устал от политики, не вызвала удивления у экспертов. Но решение Ларсена стало неожиданностью, и они пока не берутся объяснить его причины.

Премьер-министр принял отставку членов своего кабинета, заявив, что в среду представит королеве Дании Маргрете II кандидатуры их преемников. «Оба занимали разные посты в моих правительствах и прекрасно справлялись со своими обязанностями. Как я, так и вся Дания должны принести им свою благодарность», — отметил премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.