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Граждан ЕС из-за «Ночных волков» не пустили в Польшу, заявил Хирург
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Граждан ЕС из-за «Ночных волков» не пустили в Польшу, заявил Хирург 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 1 мая — РИА Новости. Граждан Евросоюза, участвующих в мотопробеге «Дороги Победы — на Берлин», не пропускают в Польшу из-за принадлежности к байкерскому клубу «Ночные волки», сообщил во вторник лидер клуба Александр Залдастанов (Хирург).
Ранее руководитель польского отделения «Ночных волков» Дариуш Качмарчик сообщил РИА Новости, что мотопробег «Дороги Победы — на Берлин» достиг Польши, его участники направляются в Варшаву, где возложат цветы к Могиле неизвестного солдата и на кладбище советских воинов.
Между тем Залдастанов, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь, уточнил, что пограничники пропустили в страну только граждан Польши. «Конфликт на границе, как мы и предполагали, достаточно серьезный. Европейцев за принадлежность к „Ночным волкам“ не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали: „Снимайте символику — тогда проедете“, — сказал Хирург.
На требования польских пограничников байкеры ответили отказом и поинтересовались, на каком основании у них требуют снять атрибутику клуба. По словам собеседника агентства, мотоциклистам объяснили, что их подозревают в терроризме.
»Наших братьев шантажируют тем, что им запретят навсегда или на какое-то время въезд в Польшу. Европейцев не пускают, по сути, к себе домой. Для них уже Россия становится более надежным домом", — сказал Залдастанов. Он также отметил, что байкеры проявили характер и принципиальность, «не захотели снимать жилеты, отказываться от имени клуба».
Как уточнило агентство Sputnik Беларусь, границу не смогли пройти три гражданина Словакии — они вернулись в Белоруссию. Еще четыре участника мотопробега с немецкими паспортами остаются на польском пункте пропуска.
Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин», который проходит с 22 апреля по 9 мая, должен завершиться в Берлине. Мотоколонна планирует пройти по столице Германии с флагами Победы. Протяженность маршрута — более шести тысяч километров.
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