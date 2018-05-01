Дубль Бензема помог «Реалу» сыграть вничью с «Баварией» и выйти в финал ЛЧ

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2. В составе мадридской команды дубль оформил французский нападающий Карим Бензема , который отличился на 11-й и 46-й минутах. За немецкую команду голами отметились Йозуа Киммих Хамес Родригес , отличившиеся на 3-й и 63-й минутах соответственно. В первом матче мадридцы победили со счётом 2:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, а «Бавария» своё участие в турнире завершила.