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23-летняя нижегородка попала в Топ-10 рейтинга «Мисс Maxim»
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23-летняя нижегородка попала в Топ-10 рейтинга «Мисс Maxim» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Девять нижегородских девушек входят в первую сотню рейтинга голосования «Мисс Maxim 2018».
Согласно информации на сайте издания, 23-летняя нижегородка Алина Клепикова занимает 8-ую стройку рейтинга.
Кроме нее, в первой сотне оказались 25-летняя Юлия Егорова, 23-летняя Ульяна Климина, 18-летняя Елизавета Дозорова, 25-летняя Лизавета Анциферова, 22-летняя Гузаль Курбанова, 20-летняя Юлия Потанина, 23-летняя Кристина Саковская из Нижнего Новгорода, а также 21-летняя Ирина Левкина из Сарова.
Старт читательского голосования за участниц конкурса был объявлен 5 апреля. В общей сложности в конкурсе участвуют уже около 500 девушек. Голосование продлится до 21 мая.
Девушек с лучшим рейтингом Maxim пригласит в Москву на фотосессию, и по ее результатам выберут 10 финалисток. Финала состоится в середине июля. Победительница получит корону, подарки от спонсоров и станет героиней обложки сентябрьского номера Maxim.
Напомним, в 2017 году нижегородка Ирина Волкова была близка к завоеванию титула «Мисс Maxim».
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Фото с сайта https://miss.maximonline.ru
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