Танцующих пенсионеров выселят с набережной Волгограда из матчей ЧМ

В Волгограде на время проведения матчей чемпионата мира по футболу замрут городские парки. Чтобы исключить какие-либо происшествия, горожанам придется перетерпеть без культурно-массовых мероприятий. Не станут исключением и субботние встречи у фонтана. Танцующим пенсионерам впервые за долгие года придется изменить место встречи.

— В июне, когда Волгоград будет встречать чемпионат мира по футболу, в парках Центрального района не будут проводиться массовые мероприятия, — сообщили V1.ru в районной администрации. — В качестве исключения принято решение некоторые мероприятия провести в Комсомольском саду. Сюда, к примеру, переместятся традиционные «Встречи у фонтана». Танцплощадка разместится на центральной площади сквера.

Переселение пенсионеров — не единственная мера, с которой придется смириться горожанам. Волгоградцы уже свыклись с тем, что в дни матчей им придется превращаться в пешеходов, направляясь от 7-й Гвардейской к площади Возрождения, либо простаивать в пробках на Второй Продольной. Жителям домов, попавших в «последнюю милю», и вовсе придется подъезжать к домам по спецпропускам.