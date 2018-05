Давид Де Хеа: «Еще раз… Спасибо»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рад, что в 4-й раз был признан лучшим игроком клуба в сезоне. Испанец в четвертый раз стал обладателем приза сэра Мэтта Басби

"Еще раз… Спасибо", — написал Де Хеа в Твиттере.

Де Хеа — лучший игрок «МЮ» по версии одноклубников, Матич — автор лучшего гола

One more time… THANKS 😁🏆 pic.twitter.com/UYCCtFt2gT

— David de Gea (@D_DeGea) 1 мая 2018 г.