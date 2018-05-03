«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов. Обзор прессы и соцсетей

В Италии вовсю трубят о судейской несправедливости, а в Англии Александер-Арнольд стал главным персонажем мемов.

«На Киев — это сюда», — пальцем указывает направление для читателей Daily Express автор второго гола «Ливерпуля» в ворота «Ромы» Жоржиньо Вейналдум.

Другие издания сосредоточились на теме покорения Рима: «Римляне повержены», «Достигли цели». Ответная встреча для мерсисайдцев действительно получилась нелёгкой.

«Пришли, забили, победили» — даже заголовок ненавистного любому болельщику из Ливерпуля таблоида The Sun сегодня восхваляет финалистов Лиги чемпионов. А другая газета, Daily Star , на первой полосе находит место для такого заголовка: «Афера по-итальянски».

«Поаплодируем «Роме», — пишет главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport на первой полосе. Действительно, римляне сделали всё возможное, чтобы отыграться, но этого не хватило. А коллеги из Corriere dello Sport решили не церемониться и размещают на обложке газеты крупными буквами слово «несправедливость».

Внутри La Gazzeta dello Sport всё пропитано сарказмом. В первом же развороте произошедшее в Риме колумнист называет «капитальным посмешищем»: «Мы создали тысячу моментов, забили четыре гола, а в финал в итоге прошёл Салах».

«Ты никогда не будешь красть один», — очередной намёк на судейскую несправедливость в матче.

«Не знала, что в футбол можно играть с двумя вратарями».

Пожалуй, самый популярный мем на просторах англоязычного Интернета прямо сейчас: Трент Александер-Арнольд подражает канадскому рэперу Drake.

«Ливерпуль» проходит в финал Лиги чемпионов».

И ещё один вариант для тех, кто не устал от «гифок».

Болельщикам будет о чём подискутировать с потомками: например, о том, сколько игроков было в ливерпульской команде.

Или о том, что УЕФА «назначила четверых слепых на матч Лиги чемпионов».

«Сезон мечты для «Ливерпуля» продолжается».

«Сегодня из трубы Ватикана идёт красный дым, и это означает только одно: «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов».

Самый эпичный провал, который может случиться с болельщиком: привезти с собой в Рим не ту футболку. Пишет фанат «Ливерпуля»: «Думал, что упаковал свою ретрофутболку „Ливерпуля“. Оказалось, что положил верх от пижамы, который мама подарила на Рождество. Представьте себе мою реакцию в аэропорту».

«Ладно, держите фото, ублюдки».

Другой болельщик из Англии рассказал, как жена разыграла его в день матча, едва не доведя до нервного тика.

— Телевизор выключился, экран чёрный, я выключила его и подождала, но ничего не изменилось. — Шикарно. Ты что, надо мной издеваешься? Кабельная коробка включена?

— Всё включено, звук включён, но экран чёрный. — Господи, только не сегодня… Ты точно проверила, нигде провода не болтаются? — Да, всё проверила. — Серьёзно, я не могу сегодня этим заниматься. Ты должна это исправить. — Ну что я могу сделать? Мне всё равно скоро на работу уходить. — Пожалуйста, проверь ещё раз все HDMI-входы. Точно правильный канал настроен? — Да, и ни один из каналов не работает. — Ради всего святого… — Ну что, пена изо рта пошла? — Я в ярости. Ты меня разыграла? — Может быть. — Клянусь всем святым, я врежу тебе. Я уже собирался покупать новый телевизор по пути домой.