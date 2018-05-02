Алексей Ягудин: «Мы с Таней дочерей не наказываем, а воспитываем» 

У знаменитых фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной две дочери — восьмилетняя Лиза и двухлетняя Мишель. Пара катается в ледовых шоу, Ягудин ведет «Ледниковый период. Дети», репетирует спектакль, читает лекции. И при этом умудряется находить время, чтобы побыть с детьми. Даже уроки у старшей проверяет. «У меня кличка — Человек-удача» — Алексей, поклонники активно обсуждали ваше осложнение гайморита. Сейчас все в порядке?
— Спасибо всем, кто переживал, на данный момент все хорошо, операция в прошлом. Хорошо, что ее успели сделать вовремя, если бы еще чуть-чуть промедлил, то, как говорят врачи, мог и ослепнуть. Но раньше никак не мог, шли гастроли ледового шоу Ильи Авербуха. Илья столько добра сделал для каждого из нас, членов его коллектива! У меня просто не было морального права сказать: «Илюх, заканчивай тур сам, а я пойду оперироваться…» Недаром, кстати, у меня кличка в нашем гастрольном ледовом туре Человек-удача. Наверное, я не до конца понимал, насколько все было серьезно с этой операцией, но просто по-человечески нельзя было подвести Илью.
— Можно представить, как Татьяна переволновалась… — Больше того, можно сказать, что спасла меня жена. Тане тогда сделали третью операцию на ноге (Татьяна проходила лечение после перелома. — Авт.), и она настояла: «Леша, ты все равно меня забираешь из больницы. Зайди к лору!» Я послушался, и мне сразу сказали: «Госпитализация!» Тянул еще полтора месяца. Потом лечились вместе: Тане сделали четвертую операцию, и меня подлечили. — Когда все сложно, на высшие силы рассчитываете? — Я стопроцентный атеист. Не верю в судьбу. Уверен, что все зависит только от действий самого человека. Поэтому я ставлю цель, поднимаю свой зад и сам решаю проблемы, иду к нужной цели. Проблемы возникают у всех людей: и у богатых, и у бедных. Но жизнь — это и есть движение и решение определенных задач. Ягудин стал профессиональным телеведущим (кадр из шоу «Ледниковый период. Дети»). фото: Первый канал — Вы как психолог сейчас говорите. — Моя жена оканчивала курсы по психологии. По сравнению с Таней я читаю немного книг по психологии. Да и вообще читаю не слишком много, но могу смело рекомендовать одну из прочитанных недавно — «Тонкое искусство пофигизма» Марка Менсена. «Мы не противоречим друг другу при детях» — Вы к себе критически настроены? — Если честно, мне очень сложно слушать себя, смотреть на себя. Постоянно сам себе не нравлюсь. Но я заставляю себя это делать, просто чтобы понимать слабые стороны. Причем не по отзывам посторонних людей, а самому анализировать. При этом я считаю себя тотальным перфекционистом в плане работы. Алексей, Лиза и Мишель обожают собак. На фото с биглем Асти (сидит на полу) и йоркширом Варей. фото: instagram.com — А в жизни вы тоже требовательный человек? — Вы знаете, совсем нет. Как раз в жизни я абсолютный пофигист, точнее, пофигист-оптимист. Мне абсолютно все равно, что я ем, где сплю, на какой машине езжу и тому подобное. Есть ценности, которыми я действительно дорожу. Это семья, дети и работа, без которой я не могу жить. Все остальное не так важно. — В вашей семье есть строгие правила? — Нет никаких особых правил. У нас с Таней есть договоренность: даже если вдруг кто-то из нас не согласен с мнением другого, мы не противоречим друг другу при детях. Если мама что-то запретила, то папа уже не разрешит, и наоборот. Алексей успевает и уроки у Лизы проверить, и повеселиться с дочкой — Недавно встретили вашу семью в цирке Запашных. Любите выбираться куда-то все вместе? — Сейчас после интервью будем выбирать, куда все вместе пойдем на выходные. Мы стараемся проводить с детьми как можно больше времени, потому что мы обожаем впитывать их эмоции, их энергетику. Это дорогого стоит: одной дочке восемь лет, другой два года. Каждый возраст у детей особенный, интересный — не хочу ничего пропустить. А с Запашными мы дружим семьями и с удовольствием ходим к ним в цирк. — Ваша дочь Лиза год проучилась во французской школе, но теперь вы все вместе в Москве. Ребенок легко адаптировался? — Лизе, наоборот, пришлось адаптироваться к французской школе, ведь там все по-другому. Но у детей процессы привыкания проходят значительно быстрее, чем у взрослых. Конечно, она привыкла и к той школе — за полтора года идеально выучила французский. Мы хотели, чтобы ребенок попробовал поучиться во Франции, но и там Лиза посещала занятия по русскому языку. Сейчас я проверяю у дочки уроки и горжусь, что ребенок за пять месяцев начал хорошо читать по-английски. Лиза быстро все схватывает, развивается. И с удовольствием читает книги на русском. — Образование за границей — обязательная часть развития? — Так XXI век на дворе! И если есть возможность получать знания в том числе и за границей, то нужно пользоваться. В будущем хочу, чтобы дочки училась и на родине, и за рубежом. А потом они сами разберутся, какими знаниями воспользоваться, где их применить. Мне приятно, когда, например, в гостях моя дочь встает из-за стола и говорит: «Спасибо, было вкусно. Можно мне выйти из-за стола?» Это Танино воспитание, она очень тонко чувствует детей и знает, что им и как нужно дать, чтобы правильно усвоили. Олимпийское «золото» Алексей Ягудин завоевал в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Его номер «Зима» — классика катания высшего уровня. Фото: Gina FERAZZI/Los Angeles Times/Getty Images — Старшая дочь уже зависима от гаджетов, как большинство ее сверстников? — Мы с Таней детям с ранних лет не давали гаджеты надолго, всегда старались больше разговаривать, играть, читать. Поэтому, отбирая у Лизы телефон, вижу, что это ее никак не заводит. Она далека от гаджетозависимости. Но особенно я счастлив от того, что для Лизы ни телефон, ни телевизор в принципе особого интереса не представляют. Она куда больше любит играть с сестрой, им интереснее проводить время вместе. И это нормально, мне кажется. Когда мы с Таней приезжали с детьми в гости в обыкновенную французскую семью, то удивлялись — у них дома нет вайфая. Представляете, что такое будет возможно в российской семье? За победу на Олимпиаде мне вручили ваучер на 100 кг шоколада — Вы предпочли, чтобы дочки больше учились, а не занимались профессиональным спортом. Почему? — Потому что образованный и умный человек пригодится всегда и везде. Это ответ на многочисленные вопросы: «Почему вы Лизу на лед не поставили?» Мы не запрещали, она просто не проявляла интереса к катанию. Спорт в жизни ребенка присутствует. Лиза во Франции ходила на плавание, сейчас занимается рисованием, музыкой, танцует в студии «Тодес». Просто для нас с Таней в приоритете хорошее разностороннее образование. — Нагрузки сейчас у детей с первого класса огромные. Лиза устает в школе? — В семь утра выезжаем в школу, и только в пять вечера Лиза возвращается. Поэтому, если вижу, что ребенок сильно устал, никогда не буду впихивать в его расписание дополнительные занятия, как это теперь модно. Мы стараемся сочетать учебу и отдых в разумных пропорциях. — Мишель пока в садик не ходит? — Начнет со следующего года. Она, кстати, абсолютная противоположность Лизы. Старшая обожала в ее возрасте машинки, подъемные краны, а Мишель настоящая юная модница. Постоянно рвется в Танину гардеробную, чтобы оттуда вытащить туфли и нарядиться. А внешне Лиза — моя копия, Мишель — вылитая Таня. «Молодежь во все века одинаковая» — Вы сейчас берете интервью у спортсменов на «Матч-ТВ». Сами готовитесь к беседе или вам редакторы пишут вопросы? — Кстати, название уже придумали для этой передачи — «Тает лед с Алексеем Ягудиным». Безусловно, над программой работает команда, редакторы пишут темы разговора. Но я готовлюсь к эфирам, и чаще всего бывает так, что со второго вопроса разговор складывается не по сценарию, а по душам. Выбираем героев, которых хотят видеть зрители, ориентируемся на актуальные события. Программа совсем молодая, но у нас уже были такие интересные люди, как капитан «Спартака» Денис Глушаков и мой друг, теперь уже тоже олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Но мы на этом не останавливаемся! «Лучший тренер и великий человек», — говорит Алексей о Татьяне Тарасовой. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» — Москва — Кто вам нравится из наших современных интервьюеров? Сейчас в моде Юрий Дудь. — Я смотрел несколько интервью Дудя. У меня большее преклонение перед Владимиром Познером. Он всегда в теме, интересно реагирует на ответы. Но в любой профессии не может быть кто-то один лучше всех остальных. Много достойных профессионалов. — Вы брали интервью у фигуристки Евгении Медведевой. Сильно отличается молодежь XXI века от молодежи второй половины XX века? — Во все века были и будут трудоголики и лентяи. Чтобы чего-то добиться, нужны желание и работа. И в этом смысле молодежь во все века одинаковая. Другой вопрос, что условия для развития всегда разные. Но вот суть продвижения по карьерной лестнице в спорте или в любой другой профессии сводится к нескольким пунктам, о которых я подробно рассказываю в своих лекциях (Алексей читает лекции о том, как достичь цели, карьерного роста для сотрудников различных фирм, предприятий. — Авт.). — В проекте «Ледниковый период. Дети» приз победителям — финансовая поддержка спортивной карьеры. Насколько это важно? — Моя мама не платила ни копейки, когда приводила меня в секцию фигурного катания. Сейчас практически все секции платные. Фигурное катание — массовый и популярный вид спорта, но недешевый. Жизнь, страна — все изменилось. Но в мои времена такого проекта как «Ледниковый период» просто не было. Тем более детской его версии, которая дает возможность юным фигуристам поработать бок о бок с великими чемпионами. Помню, как в молодости тренировался с олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым. Мне было не так важно, что он мне подсказывает. Я понимал, что рядом со мной у того же тренера катается олимпийский чемпион. Это был яркий пример того, что все возможно: «И у меня получится!» — Родители теперь больше денег вкладывают в детей, но и победители больше зарабатывают. — За победу на Олимпиаде в 2002 году мне вручили ваучер на приобретение 100 кг черного шоколада. Но весь этот бесплатный шоколад моя мама так и не получила, по-моему, дали только 10 кг. Теперь олимпийским чемпионам вручают машины, помогают с квартирами. Я не обижаюсь — настали другие времена. — В социальных сетях некоторые родители высказывались: мол, как же строго обходятся на проекте с маленькими спортсменами! — Эти ребята с юных лет в спорте, где ты либо проигрываешь, либо выигрываешь. Для них оценка жюри — «пальцы вверх или вниз» — практически ежедневная реальность. — Как работается в паре с Евгенией Медведевой? — Это еще одна популярная тема в интернете: если Медведева появилась на ТВ, значит, она ушла из спорта. Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила ее на протяжении всего года. Ей категорически нельзя выполнять сложные элементы. Так что, теперь человеку сидеть дома и ничего не делать? Ей предложили опробовать себя в роли соведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась. К тому же она открыто говорит, что у нее нет мечты стать телеведущей, для нее спорт на первом месте. И я рад, что Женя с нами на «Ледниковом периоде», она для меня стала переходным мостиком к юным участникам. Я сам отец двух дочерей — умею общаться с детьми, но Женя с ними абсолютно на одной волне. «Руки тряслись от адреналина» — На ТВ вы работаете, в кино снимались, в театре играли. Продолжаете кататься в ледовых шоу. Какие планы на будущее? — Знаете, мне все интересно. И спасибо Тане, которая во всех начинаниях меня поддерживает. Когда в моей жизни появился театр, она нашла мне педагога по искусству речи. А после первого спектакля она ждала меня в гримерке, видела, как у меня тряслись руки от полученного адреналина. Я не мог сразу ехать домой, мне нужно было время отойти от спектакля, совершенно нереальное ощущение. На прошлой неделе как раз предложили играть в новом спектакле с хорошими актерами. Хочу продолжать вести телепрограммы — мне интересна работа на телевидении. Надеюсь, что получается хорошо, но судить себя крайне сложно. Это тот случай, когда дело по душе. Сейчас мы с Таней продолжаем кататься в шоу Ильи Авербуха. Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в его постановке — это, наверное, лучшее, что есть на данный момент в мире фигурного катания вообще. А я был везде — в Корее, Японии, Америке, Канаде… — Школу фигурного катания не собираетесь открыть? — Такие планы есть. Но я не могу дать свое имя школе, а потом там не появляться из-за занятости. Все мы не молодеем, поэтому, как только появится больше свободного времени, займусь созданием своей школы. У меня уже организовалось в голове определенное видение тренерского состава, единомышленников, которых я хотел бы там видеть. Тренировать одному — это утопия. Как в семье, так и на работе — важна команда.
«Ледниковый период. Дети» По воскресеньям/17.25, Первый
Личное дело: Алексей Ягудин родился 18 марта 1980 года в Ленинграде. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию. Завершил карьеру в 2003 году из-за травмы бедра. Участвовал во всех ледовых проектах Первого канала — от «Звезд на льду» до «Ледникового периода». В 2008 году сыграл Президента России в спектакле «Каникулы президента» на сцене Театра сатиры. Принимал участие в театральных постановках, вел программу «Добрый вечер» (ТВЦ). Снялся в телесериале «Жаркий лед». Сейчас выступает в ледовых шоу Ильи Авербуха. Ведущий телепроекта «Ледниковый период. Дети» (Первый канал), «Тает лед с Алексеем Ягудиным» («Матч ТВ») и «Выбираем питомца» («Живая планета»). Женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной.