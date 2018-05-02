Андрей Бутенко: Не думаю, что в ближайшее время в РФПЛ будет система видеоповторов

На каких футбольных матчах в России будут задействованы видеоповторы, попытался выяснить Sobesednik.ru

На стадионах чемпионата мира будет использована новейшая система видеоповторов. Не только судьи смогут внимательнее следить за футболистами, но и болельщики — за решениями судей.

Видеоповторы спорных моментов были опробованы еще на Кубке конфедераций, но тогда приходилось доверяться арбитрам, которые смотрели «кино» в специальной аппаратной. Сейчас система видеопомощи (VAR) будет выводить повторы на табло стадионов.

Андрей Будогосский. Такая система пригодилась бы и на чемпионате России, где на прошлой неделе на фоне очередного скандала с арбитрами был уволен глава судейства и инспектирования РФС

— Это оборудование будет на 12 аренах, а стадионов РФПЛ у нас 16. Получается, что где-то VAR будет работать, а где-то — нет, — объяснил судья международной категории Андрей Бутенко . — К тому же нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим в российском футболе что-то подобное.

Самые спорные моменты чемпионатов мира:

Аргентина — Англия (1/4 финала ЧМ-1986)

После навеса Диего Марадона забил гол головой, но при этом используя руку. Рефери решил засчитать его, несмотря на множественные протесты.

Южная Корея — Италия (1/8 ЧМ-2002)

Итальянец Франческо Тотти рухнул в штрафной после контакта с Чон Сон Гуком, но неожиданно для всех получил вторую желтую карточку за симуляцию. Италия потеряла шансы на пенальти и, получив гол в свои ворота, выбыла из турнира.

Англия — Германия (1/8 финала ЧМ-2010)

Мяч после удара англичанина Лэмпарда попал в перекладину, отскочил от нее за линию ворот, вновь попал в перекладину и отскочил в поле. Все увидели гол, кроме арбитров.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Гол как сокол: повтори мне, повтори».