Второго мая 1945 года советские войска вошли в столицу фашистской Германии

Говорит Москва! От Советского Информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боёв завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии — городом Берлином!

Последние слова главный диктор СССР Юрий Левитан практически кричал — ликующе, торжественно, победоносно. Эти эмоции 2 мая 1945 года испытывали все советские граждане. Берлин взят!

Как захватывали германскую столицу

Вспоминает герой Советского Союза, генерал-майор С. Перевёрткий:

«Трудно передать словами состояние наших солдат, сержантов и офицеров в этот день. В моей памяти встали все четыре года тяжёлой войны. Витебск, где 10 июля 1941 года я впервые вступил в бой, тяжёлые оборонительные бои, Смоленск, Вязьма, Гжатск, знаменитое Бородинское поле у Можайска, Дорохово, Тучково, Звенигород, разгром немцев под Москвой и, наконец, весь путь наступления через Смоленск, Идрицу, Себеж, Латвию, Литву, Польшу и Померанию. Вспомнились все тяготы и лишения, трудности и жертвы, принесённые во имя победы. Она была перед нами. Чувство морального удовлетворения вливало новые силы, разжигало пламя боевого содружества и благородного соперничества в деле чести»*.

На рассвете 30 апреля советские подразделения с немалыми потерями захватили здание министерства внутренних дел Германии. Это открыло им прямой путь в рейхстаг, в котором сосредоточился немецкий гарнизон величиной в 5 тысяч человек, в основном — бойцы войск «СС».

Вспоминает герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант К. Самсонов:

«30 апреля штурм начался. Я никогда не забуду, но не могу передать словами то, что я почувствовал и пережил в те минуты, когда мы обратились к бойцам и офицерам — кто желает первым войти в рейхстаг и водрузить красный флаг? Все в один голос попросили, чтобы послали их. Красный флаг был вручён младшему сержанту Ерёмину и бойцу Савенкову.

Под прикрытием артиллерии, миномётов и автоматов герои поползли к рейхстагу. До него оставалось метров 150. В это время ранило Ерёмина, он сделал перевязку и пополз дальше. Немцы, видя белую повязку, стали вести по ней огонь. Тогда Ерёмин сорвал бинт с головы и вместе с Савенковым побежал к центральному подъезду рейхстага.

Все увидели, как развернулся красный флаг в руках отважных воинов, и сейчас же на площади раздалось могучее красноармейское «ура». Весь батальон пошёл в атаку».

Несколько суток понадобилось советским героям, чтобы полностью занять здание. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии взвился на рейхстагом лишь утром 1 мая, хотя бой ещё продолжался. Только в ночь на 2 мая немецкий гарнизон капитулировал.

Вспоминает герой Советского Союза, старший сержант И. Сьянов:

«…Нас было впереди человек пять, и мы бросились на ступеньки рейхстага. В это время немецкий снаряд разорвался между высокими колоннами. Справа шёл Якимович. Мы уже поднимались наверх, когда пуля пронзила Якимовичу грудь, и он упал мертвый, с поднятой рукой, в которой сжимал гранату. Кровь Якимовича потекла по ступенькам и запеклась на каменных плитах. Мы похоронили его потом на возвышенности, откуда было видно красное победное знамя, водружённое к тому времени на куполе рейхстага. Ради этого знамени он отдал жизнь, — мы так и написали его старушке-матери.

Когда мы оказались на широкой лестнице, на нас посыпался огненный град. Немцы стреляли из всех окон. Но мы уже коснулись толстых стен рейхстага. Перед нами высилась огромная, в нескольких местах расщепленная снарядами, дверь. Мы закидали трещины гранатами, и в дверях образовались дыры.

В стенах тоже было много проломов, и наши бойцы проникли через них в рейхстаг…»

После взятия Берлина ещё несколько дней отдельные фашистские подразделения пытались прорваться через окружение на запад. Эти попытки полностью прекратились к 5 мая. Через три дня Германия официально подписала Акт о капитуляции.

Остатки берлинского гарнизона, занимавшего рейхстаг, как и сотни немецких солдат и офицеров в последние дни осады предпочли сдаться в плен — всего около 480 тысяч человек.

Из дневника лейтенанта гвардии Аргёландера:

«Шаг за шагом, разрушая с помощью сапёров все препятствия, выбивая противника из подвалов, скидывая с чердаков и крыш домов, танки бронированной стеной продвигались к району станции, стремясь как можно скорее соединиться со славными танкистами генерал-полковника Богданова. Они шли с Одера, а мы с Нейсе. Они ворвались в Берлин с севера, а мы с юга, — и вот встреча в центре Берлина.

Когда танки подошли к железнодорожной насыпи, с противоположной стороны её показался советский боец. Он шёл во весь рост. Кто-то закричал:

— Там уже наши.

Танки гвардии младших лейтенантов Владимирова и Кузнецова направились под мост на противоположную сторону уже взятой станции. По улице Виншандштрассе навстречу им двигались два советских танка. Это были танки Богданова. Через несколько минут, выскочив из машин, наши танкисты уже обнимали своих братьев по оружию.

Как радостна была эта долгожданная встреча в Берлине утром 2 мая 1945 года!»

Берлин был основательно разрушен: больше половины зданий были разрушены частично или полностью. Во время уличных боёв погибло 125 тысяч немцев, проживавших в столице. Советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и механизированных вражеских дивизий.

Последний этап битвы против фашистских захватчиков стоил нашим войскам больших потерь. За время берлинской операции погибло более 78 тысяч бойцов, ещё почти 175 тысяч были ранены.

По итогам операции звания Героя Советского Союза удостоились более 600 солдат и офицеров. Ещё 13 получили вторую медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Из дневника гвардии старшего лейтенанта П. Кучлинского:

«Что пережил я сегодня, — этого описать нельзя, невозможно. Это день долгожданный, незабываемый. Ах, как мы тебя ждали, — радостный, солнечный, весенний день нашей победы! Какими словами выразить мне эту великую радость?»

* Цитаты из книги «Штурм Берлина. Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин».

Первыми сдались, в буквальном смысле слова, генерал артиллерии Вейдлинг и ещё трое его коллег — в шесть утра 2 мая они пересекли линию фронта и сдались в плен.

После вступления советских войск в Берлин

Большая часть войск Берлинского гарнизона, оборонявшего город, осознав бесполезность сопротивления, сложила оружие и сдалась в плен 2 мая 1945 года в 3 часа после полудня. Генерал артиллерии Вейдлинг совместно с тремя немецкими генералами в 6 часов утра 2 мая пересёк линию фронта, сдавшись в плен. Через некоторое время находившимся в штабе 8-й гвардейской армии генералом Вейдлингом был написан приказ о капитуляции. Этот документ размножили и довели этот приказ до частей противника, которые оборонялись в центре Берлина, используя громкоговорящие установки и радио. По мере передачи этого приказа обороняющимся сопротивление в Берлине прекращалось. К вечеру силами войск 8-й гвардейской армии центральная часть города была очищена от противника.