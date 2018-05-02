Победит ли искусственный интеллект человека?

Знаменитый шахматный матч продолжался девять дней и состоял из шести партий. Перед завершающей игрой счёт был равный — у соперников было по одной победе, ещё трижды они сыграли вничью. Но на 19-м ходу последней партии Гарри Каспаров сдался, что стало поворотной точкой в истории шахмат и робототехники в целом: впервые в истории компьютер обыграл действующего чемпиона мира.

Кого заменят роботы?

«Искусственный интеллект сегодня развивается активно — ещё несколько десятков лет назад было удивительно смотреть за матчами между шахматистом и компьютером. Теперь же роботы могут начать вытеснять людей из профессий», — сетует председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин . В интервью « Парламентской газете » депутат напророчил, что уже в ближайшем будущем охранников, юристов и бухгалтеров могут заменить роботы. Чуть позже компьютеризация придёт и в профессию водителей, благо уже теперь в ряде стран поезда ездят без машинистов.

Соблюдение принципов равноправия потребует существенного государственного регулирования, потому что нам нужно будет учесть интересы всех граждан. О возможном влиянии искусственного интеллекта на повседневную жизнь говорил и председатель Госдумы Вячеслав Володин . На торжественной церемонии награждения журналистов дипломами спикера палаты за лучшую работу в 2017 году он заявил, что журналистов, как и депутатов, в современном мире нельзя заменить роботами. «У робота нет совести. Как только искусственный интеллект приобретёт это качество, так можно будет заменить всех», — подчеркнул спикер.

Руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов также указывал, что один из глобальных вызовов цифровой экономики связан с изменением рынков труда. Правда, по мнению политика, речь не только о том, вытеснят ли роботы людей из их профессий. В дальнейшем возможно разделение людей на новый плебс и элиту — тех, кто владеет роботами, и тех, у кого их нет. «Есть серьёзный риск социально-экономического неравенства. И соблюдение принципов равноправия потребует существенного государственного регулирования, потому что нам нужно будет учесть интересы всех граждан», — предупредил глава думских единороссов.

Закон для роботов

На проблему искусственного интеллекта сегодня принято смотреть двояко. С одной стороны, это воспринимается как бесспорное благо, с другой — как угроза существованию человечества. Общим местом является то, что разработки в области искусственного интеллекта должны быть направлены на помощь человеку, на дополнение и естественное развитие его способностей. Их целью не должно быть встраивание интеллектуальных машин в отношения с людьми. Через эту призму необходимо решать все правовые и морально-этические вопросы в сфере искусственного интеллекта — в том числе при определении их правового статуса и возмещении причинённого ими ущерба.

Для предотвращения восстания роботов, полагают эксперты, необходима глубокая правовая реформа, которая позволит создать комплексное регулирование общественных отношений на основе технологий искусственного интеллекта. А в основе реформы должно быть признание, что робот — всего лишь объект в правовом поле.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин считает инициативу по правовому регулированию искусственного интеллекта необходимой и своевременной. «Раньше это была прерогатива фантастов, но нельзя исключать, что развитие искусственного интеллекта дойдёт до того, что в каком-то необозримом времени роботы скажут людям: спасибо, вы нам больше не нужны. Дальше мы уже сами. Увы, это перестаёт быть шуткой и об этом нужно думать и говорить о безопасности и контроле за деятельностью искусственного интеллекта, пока он сам не стал контролировать людей», — подчеркнул парламентарий.

Безустанные работники

Тема искусственного интеллекта вызвала широкую дискуссию на состоявшихся в конце марта в Совете Федерации парламентских слушаниях, посвящённых правовому регулированию цифровой экономики. Парламентарии и эксперты пришли к выводу, что прежде чем создавать человекоподобные мыслящие машины, необходимо законодательно поставить роботов на место, то есть сделать их бесправными по отношению к людям. Наивысшей ценностью при определении приоритетов должна считаться человеческая жизнь.

«Мы живём в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим, когда новая технологическая реальность влияет буквально на все сферы жизни, включая производственные отношения и характер труда, — заявила спикер палаты Валентина Матвиенко . — Со страниц фантастических книг в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, трёхмерная печать. Умные роботизированные устройства эффективно выполняют рутинную и точную работу — они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно для работодателя, не нарушают трудовую дисциплину».

Мы живём в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим, когда новая технологическая реальность влияет буквально на все сферы жизни, включая производственные отношения и характер труда. Матвиенко констатировала, что цифровая экономика уже стала обычным делом: врачи выписывают электронные больничные листы, прорабатывается введение электронных трудовых книжек, трудовых договоров. «Но здесь важно защитить права людей, избежать негативных социальных и этических последствий от внедрения новых технологий», — предостерегла она Как остаться человеком?

Все эксперты сходятся во мнении о том, что пришло время начать системное обсуждение данной темы, чтобы выработать соответствующие законодательные позиции. Разработка информационного права — абсолютно новая область, в которой ещё только предстоит определиться с понятиями. В том числе с такими, как «робот», «искусственный интеллект», «блокчейн», «бигдата», «криптовалюта» и т.д.

В декабре 2016 года Президент РФ утвердил новую доктрину информационной безопасности России, что означает переход от абстрактных рефлексий к конкретным практическим шагам. Развитие сферы использования робототехники и искусственного интеллекта ставит вопрос об её комплексном правовом регулировании. Речь о том, чтобы не только узаконить уже созданное, но и обеспечить условия для развития ИТ-отрасли.

Однако основной вызов заключается в том, что автоматизация и искусственный интеллект способны изменять экономику быстрее, чем система управления и сам человек адаптируются к переменам. Конечно, разрушение традиционных рынков труда и изменение типа экономического развития произойдет не завтра, но это неизбежно. И, в конце концов, новые технологии заставят задуматься над фундаментальным вопросом: как остаться человеком?