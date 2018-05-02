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Уилсон и Хоукинс — в 2 фреймах от выхода в полуфинал чемпионата мира по снукеру
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Уилсон и Хоукинс — в 2 фреймах от выхода в полуфинал чемпионата мира по снукеру 

Чемпионат.com 1 час назад
В Шеффилде начались четвертьфинальные матчи чемпионата мира по снукеру. Англичанин Кирен Уилсон после двух сессий уверенно переигрывает Марка Аллена из Северной Ирландии со счётом 11:5. Такой же счёт установился после 16 фреймов в противостоянии англичанина Барри Хоукинса и китайца Дин Цзюньхуэя. Уилсону и Хоукинсу для выхода в полуфинал необходимо выиграть по два фрейма.
Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс после первой сессии уступает англичанину Джаду Трампу — 3:5, а в матче валлийца Марка Уильямса и англичанина Али Картера после восьми фреймов счёт равный — 4:4.
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