Хайнкес выразил уверенность в своей отставке с поста тренера «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о своем последнем матче в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

"До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской «Боруссии». Никогда бы не подумал, что вернусь.

Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней, я не вернусь к тренерской деятельности. Но это не так плохо — не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения", — сказал Хайнкес.