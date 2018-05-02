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Хайнкес выразил уверенность в своей отставке с поста тренера «Баварии»
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Хайнкес выразил уверенность в своей отставке с поста тренера «Баварии» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о своем последнем матче в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
"До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской «Боруссии». Никогда бы не подумал, что вернусь.
Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней, я не вернусь к тренерской деятельности. Но это не так плохо — не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения", — сказал Хайнкес.
Ранее сообщалось, что хорватский специалист Нико Ковач возглавит мюнхенскую «Баварию» после окончания нынешнего сезона.
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