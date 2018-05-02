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Крис Кунитц: Главное — придерживаться плана, а не надеяться на одно звено
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Крис Кунитц: Главное — придерживаться плана, а не надеяться на одно звено 

Советский спорт 1 час назад
— Мы не переживаем по поводу того, как играют ребята в нападении. Мы нацелены на то, чтобы выполнять план на игру, как команда. В последние две минуты матча ведущее звено отправляло шайбу глубоко в их зону и превосходило соперника. Из таких смен и складывается победа. Мы знаем, что в ключевые моменты игр разные игроки с нашей стороны способны выйти на первый план. Главное — придерживаться плана, а не надеяться на одно звено, — приводит слова Кунитца официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после двух матчей счет в серии равный 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне 3 мая и начнется в 3:00 по московскому времени.
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