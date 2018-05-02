Вторая часть ответов о старте плей-офф НБА

Всё, что нужно знать о плей-офф НБА. Часть вторая.

Почему большое трио «Оклахомы» выглядело настолько беззубым против скромной «Юты»?

Серяков: Во-первых, такая «Юта» способна заморозить любого за исключением «Голден Стэйт» и «Хьюстона». Но главное даже не в этом: «Джаз» — самая стилистически неудобная команда для «Оклахомы» во всей НБА. В лиге достаточно коллективов сильнее, но более неудобного соперника по модели игры именно для этих «Тандер» найти трудно: все сильные стороны «мормонов» идеально накладываются на козыри подопечных Билли Донована.

ОКС стараются играть агрессивно и входят в тройку лучших в НБА по доле бросков из-под кольца (31,5% от всех бросков игры совершаются с не более чем трёх футов от кольца)? Окей. «Юта» занимает второе место по пропущенным очкам из «краски» (41,5 за матч, меньше только у «Филадельфии»). «Оклахома» хороша в быстрых отрывах (15,1 очка в раннем нападении — четвёртая строчка в лиге)? Да не проблема, «Джаз» — лучшая команда НБА по противодействию ап-темпо (соперник набирает 1,18 очка за отрыв) и числу пропущенных очков в раннем нападении (9,8 за игру). «Тандер» сильны на щитах и делят третье место в НБА по игре на подборе? Сколько угодно. «Мормоны» с Гобером и Фэйворсом идут пятыми (50,9%).

«Юта» насытила трёхсекундную зону, свела к минимуму быстрые отрывы и выиграла щит (281 —264 по подборам за серию), а предложить хоть что-то ещё «Оклахома» так и не смогла. Хочешь остановить «Тандер» — не давай разогнаться Уэстбруку, защищай «краску» и не проигрывай подбор. «Джаз» выполнили всё: никакого раннего нападения, классная игра на щитах и оцепленная по периметру трёхсекундная зона. Если ограничить Расселла Уэстбрука в скорости и не пускать под кольцо, он моментально превратится из суперзвезды в камикадзе: на средней и тем более дальней дистанции его эффективность резко устремляется вниз.

Доля бросков ОКС из-под кольца в «регулярке» — 31,5%, точность — 64%. В плей-офф эта цифра упали до 29% и 60,5% соответственно. Для сравнения, у «Юты» в первом раунде доля составила 35,5% а точность — 62,7%. Четверть от всех бросков «Оклахомы» пришлась на среднюю дистанцию — самую неэффективную в современном баскетболе. «Джаз» атаковали со средней гораздо реже — в 15,6% случаев. Изгнанные из любимой «краски» «Тандер» не могли твёрдо стоять на ногах и спотыкались при первой же возможности. Трёхочковые трудно назвать их сильной стороной (35,4% из-за дуги в «регулярке» — 23 место в НБА), а потому все надежды свелись к индивидуальным озарениям лидеров. Первый матч вытащил Пол Джордж , пятый — Расселл Уэстбрук , но в плей-офф совершать чудеса на заказ могут 1-2 человека — и в сегодняшней «Оклахоме» их точно нет.

Ситуация с неэффективными бросками по ходу серии становилась всё абсурднее: в решающем шестом матче «Тандер» атаковали со средней 20 раз, «Юта» — шесть. Достаточно посмотреть на карту бросков, чтобы понять очевидное: при таких раскладах ОКС выжали из себя максимум. В серии из 6-7 матчей команда с плохими бросками всегда проиграет команде с хорошими бросками, даже если в последней нет ни одного «олл-стара». Велик соблазн признать Билли Донована физруком и обвинить во всём именно его, но это будет глупостью. Тренер «Оклахомы» действительно вдрызг проиграл дуэль Куину Снайдеру, но с его исходными данными иначе и быть не могло. У Донована просто нет ресурсов для качественных изменений: коуч доставал с лавки Энеса Кантера, переходил на игру в две башни и ставил в тупик Грега Поповича, когда у него была такая возможность. Но сейчас её нет. Это не отменяет многочисленных промахов Донована по ходу сезона, но даёт повод подумать вот над чем: почему у тренеров «Юты» с 19-й платёжкой в НБА гораздо больше материала для ротации и банальной глубины состава, чем у тренеров «Оклахомы» с третьей платёжкой в лиге?

Большое трио — это хорошо, но Расселл Уэстбрук может лишь быть Расселом Уэстбруком и ничего больше, не играющий в защите Кармело Энтони завершил серию против «Юты» с атакующим рейтингом 89 (и никто не удивился), а Пол Джордж за всю карьеру совершил 28 трёхочковых бросков в последние 24 секунды игры при разнице не более чем в три очка. И смазал 27 из них. В общем, в таком завершении сезона для ОКС гораздо больше закономерности, чем может показаться. Прокофьев: В НБА было только два настоящих больших трио, а то, что получилось собрать у Сэма Прести, следует называть несколько иначе. Что в «Майами», что в «Бостоне» звёздные баскетболисты путём сложных выяснений отношений приходили к общему знаменателю, но каждый игрок оставался настоящим лидером по духу, а не на словах. Какую ситуацию мы увидели в «Тандер»? Сумасшедший разыгрывающий, который не смог идеально сработаться даже с одним из наиболее скромных топ-игроков; стареющий и толстеющий скорер, демонстрирующий на протяжении всей карьеры полное отсутствие способностей настоящего вожака, а также разносторонний форвард с великолепной статистикой, но капризным характером. Верить в успех столь несочетаемого набора могли только фанаты «Оклахомы» или любители фантастики. Кармело не привык выступать без мяча и, несмотря на все разговоры о жертвовании личными амбициями ради команды, так и не понял собственную роль. Энтони мог стать растягивающим большим, освобождая место в краске для Уэстбрука, но, если «Тандер» был нужен баскетболист на данную роль, то неужели нельзя было найти кого-то дешевле и с более эффективными действиями в обороне? Да даже дорогущий Райан Андерсон лучше бы справился с указанной миссией.

Если Уэстбрук не ужился с тихим Дюрантом, которому лишь иногда нужен мяч и комплименты в твиттере, то чего руководство ожидало от Расселла с более эгоистичными партнёрами? Разыгрывающий ОКС не способен или не хочет под кого-либо подстраиваться, а предпочитает, чтобы все вокруг приспосабливались к нему. И, знаете, кроме молчаливого Адамса успеха пока не достиг никто. Меньше всех претензий к Джорджу: Пол провёл сезон на своём высоком уровне, вытащив не один поединок, но для нынешних «Тандер» этого мало. В изначальном варианте голосования на Матч звёзд из троицы «Оклахомы» на мероприятие попадал лишь Уэстбрук. Что же это такое за большое трио тогда? Может показаться немного странным, но состав «Юты» был более разнообразным и тактически гибким, поэтому «Джаз» заслуженно прошли дальше. Когда яркие личности собираются вместе, они должны не только на словах, но и на деле стремиться к общему успеху, стараясь помогать раскрывать сильные качества друг друга. В «Тандер» всё сразу пошло наперекосяк, а исправлять ситуацию было некому. Сэм Прести лишь оттягивает громкий крах организации и свою отставку, «ОКС» обречены.

«Кливленд» еле-еле дожал «Индиану». Леброн и компания точно всё ещё считаются фаворитами Востока?

Прокофьев: Учитывая ростер «Пэйсерс», Нэйт Макмиллан смог подобрать наилучшую из возможных стратегий для противодействия «Кавальерс». В оборонительной фазе «Индиана» руководствовалась принципом «Леброн забьёт сколько сможет, зато мы наглухо закроем всех остальных», и данная философия практически привела скромный коллектив к успеху.

В отсутствии Джеймса, «Пэйсерс» уничтожали резервистов «Кливленда», особенно усердствуя при защите периметра. Джордан Кларксон и Родни Худ выдали в серии 14 и 17 процентов из-за дуги — полнейшее безобразие для плей-офф. Джефф Грин , Кальдерон и Джей Ар Смит также не могли похвастать качественными показателями, каждый из них не мог попасть хотя бы одну «бомбу» из трёх. А ведь мы говорим о целой бригаде баскетболистов, от которых, кроме трёшек, особо ничего и не требовалось.

Таким образом, Макмиллан попытался лишить Короля свиты, провоцируя его на единоличные геройства во вред команде. Подход привёл к тому, что Леброн не закончил серию с трипл-даблом в среднем за игру, ведь партнёры допускали слишком большое количество промахов из очевидных позиций. Помог «Индиане» ещё и Тайрон Лю, гонявший в шести матчах Лава против гигантского Майлза Тёрнера . Удручающие действия «Кавальерс» под кольцом позволяли прекрасно чувствовать себя в проходах малышам «Пэйсерс», в особенности блестящим Оладипо и Коллисону, а также выдавать слишком много пространства в краске всё тому же Тёрнеру, Сабонису и Янгу. Оставь «Кливленд» в запасе Тристана Томпсона в решающем сражении, и мы бы уже не обсуждали шансы «Кавальерс» на четвёртый подряд выход в финал. Однако на Тайрона Лю снизошло озарение, поэтому попробуем детально оценить ситуацию.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Кливленда». «Рэпторс» являются одними из любимых клиентов Леброна в плей-офф в связи с некой ментальной боязнью лидеров «Торонто» Джеймса, проявляемой в резком падении эффективности. Дуэйн Кейси поставил старый поезд на новые рельсы, и дела у канадцев пошли в гору, но два поражения от нынешних «Уизардс» кажутся перебором. Хвалёная скамейка «динозавров» немного сдулась, продолжая многолетнюю традицию «Рэпторс» в плей-офф. Резервисты «Торонто» даже на фоне беспомощных запасных «Вашингтона» не демонстрировали то, чем восхищались специалисты и болельщики в регулярном чемпионате. Как только темп игры замедлялся, банда Дуэйна Кейси полагалась на действия лидеров, часто отказываясь от наработанной модели. Главная задача «Кавальерс» — заставить Дерозана и компанию сбиться на неудобный для них баскетбол.

Предположу, что «Кливленд» зацепит одну из двух гостевых битв, разберётся в паре матчей на своей площадке и, обменявшись домашними победами, закроет серию со счётом 4-2. Далее Леброна, скорее всего, будет ждать великолепная «Филадельфия», и в данном противостоянии решающими факторами станут здоровье Эмбиида и процент попадания снайперов «Сиксерс». Сможет ли наследник Короля уже в этом плей-офф сместить его с трона? Хотелось бы получить ответ именно на этот вопрос. Серяков: Пожалуй, семиматчевая серия с «Индианой» — лучшее, что могло произойти с «Кавс» в начале плей-офф. После неё «Кливленд» точно не сможет жить иллюзиями: Леброн — гарант финала при любой ситуации в команде, Восток мёртв, конкуренции не видно и всё такое. Реальность такова, что для нынешних «Кавальерс» даже скромные «Пэйсерс» — серьёзный соперник. И, надо же, внезапно оказалось, что Тристан Томпсон ещё подаёт признаки жизни, а прижатые к стенке подопечные Тайрона Лю могут худо-бедно закрыться в нужный момент (пусть и не без помощи судей).

Такая серия — энергозатратная, нервная и неровная — станет для команды проверкой: если «Кливленд» ещё силён и может выбросить из головы летний уход Джеймса хотя бы на месяц, эти семь матчей выбьют из него всё, что надо выбить. Если же «Кавс» уже показали свой максимум и неспособны добавить, то тяжелейшая серия просто согнёт коллектив из Огайо пополам и поставит жирную точку для целой эпохи. Вместо унылого выхода в финал в режиме автопилота мы получили отличный сюжет с мощной интригой — отличный повод порадоваться.

Сейчас инициатива на стороне «Торонто», но для её реализации канадскому клубу нужно не бояться смелых решений. В первом раунде «Рэпторс» сделали большой шаг в сторону прошлогоднего плей-офф: Дерозан стал получать по 22,2 броска за матч вместо 17,7, доля задействования Демара выросла с 29,6% до 34%. Но это путь в никуда. Леброн сыграл в первом раунде 288 минут — больше любого другого участника плей-офф. У него были судороги по ходу седьмого матча, «Рэпторс» на старте серии получат ощутимое преимущество в свежести за счёт лишних двух дней отдыха. Канадцам нужно заставить Леброна работать на износ: играть в максимально высоком темпе, использовать широкую ротацию и свести количество пауз к минимуму.

Для этого придётся рискнуть и довериться скамейке. Максимальная нагрузка на Дерозана ни к чему не приведёт: Демар хорош, но Леброн всё равно лучше — даже в 34 года, даже после тяжелейшей серии он накидает больше. На стороне «Кавс» преимущество в мощи и индивидуальном таланте лидеров, и именно поэтому «Торонто» нужно ставить на скорость и глубину состава. Длина скамейки, хорошая атака из-за дуги и высокий темп с первых же минут стартового матча — три главных ключа для «Рэпторс» в этой серии.

Чего не хватает «Милуоки», чтобы наконец-то начать оправдывать ожидания?

Серяков: На сегодня «Бакс» находятся примерно в том же состоянии, что и три-четыре года назад: у них есть Яннис, полтора-два достойных человека вокруг него и, в общем-то, всё. Дыры на отдельных позициях, отсутствие внятной игры, грамотной защиты, несбалансированный состав — Адетокумбо уже не 20 лет, а 23, уровень ожиданий из сдержанного превратился в высокий, но в глобальном смысле ничего не поменялось. Обычно неплохо работающего тренера увольняют по ходу сезона только в том случае, если видят вариант получше. «Милуоки» же избавились от Джейсона Кидда ради ничем не примечательного Джо Пранти , чтобы спустя пару месяцев понять очевидное: с таким составом почти невозможно работать принципиально лучше, чем это делал прошлый тренер.

У «Бакс» на следующий сезон уже гарантировано $104,5 млн, но помимо Янниса и ещё парочки эффективных игроков у них нет ровным счётом ничего. Между тем, на сегодня «Милуоки» гораздо ближе к тому, чтобы стать второй «Оклахомой», чем к званию контендера. Расселл Уэстбрук уже фактически взял франшизу в заложники, и если «олени» проживут ещё 1-2 года в бестолковом режиме, то окажутся в таком же положении. Наличие редкого игрока-единорога в НБА часто воспринимается как право на несколько ошибок подряд, что даёт повод менеджерам не слишком взвешивать риски и в конце концов приводит к стагнации. Ведь даже самый очевидный талант нуждается в качественном окружении.

Попробуйте вспомнить последнюю команду, добившуюся значимого успеха, у которой первой опцией был игрок без вменяемого дальнего броска. Даже Леброн со своей уникальной «физикой» в последние 10 сезонов атакует из-за дуги с точностью 36%. В плей-офф свободного пространства традиционно становится меньше, а темп игры ощутимо падает: минусы Янниса, как и Уэстбрука, в таком баскетболе ощутимо перевешивают плюсы. Значимость атлетизма в плей-офф сильно переоценена: пространства меньше, а каждый соперник входит в «постсезонку» в идеальной готовности, и на одной «физике» тут не уедешь. Даже Леброн, сочетающий уникальный атлетизм с высочайшим баскетбольным ай-кью при неплохом дальнем броске, не вышел на уровень «финал каждый год», пока не получил солидное окружение. Демар Дерозан неслучайно стабильно проваливался в плей-офф, а после этого начал прокачивать трёхочковый. Чем лучше ты бросаешь, тем больше будешь получать возможностей для прохода. «Милуоки» не может пройти обескровленный «Бостон», хотя Крис Миддлтон реализует чумовые 61% из-за дуги — красноречивое свидетельство того, что «Бакс» остаются жутко сырой командой. Вполне может быть, что Яннис лучше всего смотрелся в первые недели сезона не просто так: из-за скромной «предсезонки» многие игроки вошли в «регулярку» не в лучших кондициях и набирали форму через матчи, а потому грек разрывал лигу на голой «физике», но уже спустя месяц начал сдавать. Это всего лишь теория, но она выглядит очень логично.

Яннис действительно сильно прибавил за пять лет в НБА, но это развитие идёт за счёт взросления и ознакомления с возможностями тела. Непосредственно баскетбольные навыки и сегодня выглядят хило: грек опасен только на скорости и только лицом к кольцу. Для современного баскетбола этого недостаточно, а потому объём невыполненного домашнего задания у Адетокунбо слишком велик, чтобы называть его полноценной суперзвездой. Разумеется, такой игрок жутко зависим от системы, но штука как раз в том, что в нынешнем «Милуоки» её просто нет. Потому тренер-единорог и забодал игрока-единорога в первом раунде подручными средствами. Если «Бакс» и после мастер-класса от Брэда Стивенса не поймут, что всё начинается с топ-тренера и грамотного менеджмента, то статус наследников «Оклахомы» станет ещё ближе. Прокофьев: Главная проблема заключается в том, что ожидания от «Милуоки» не соответствуют реальным возможностям организации. Да, команда не выдаёт максимум, на который способна при идеальном стечении обстоятельств, но каков он, этот предел? Яннис, безусловно, суперталант, но вокруг него нужно выстроить грамотный механизм, позволяющий маскировать слабые стороны грека и активно использовать преимущества. Вот только руководство франшизы делает всё, что прогресс главного актива шёл не так быстро, как хотелось бы. Адетокунбо нужны снайперы и умный плеймейкер, а «Бакс» сначала взяли Монро, которого потом обменяли на Бледсо. Повреждение Хенсона увеличило игровое время Мейкера, что стало некоторым плюсом, ведь Тон великолепно защищается и может бросать из-за дуги. В коллективе явный перекос ориентированных на оборону при том, что действия «Бакс» на своей половине площадки не назовёшь солидными. Необходим классический разыгрывающий, вроде Рондо или Рубио, а также более активное движение игроков в нападении. По ходу серии с «Селтикс» в большинстве владений «Милуоки» уже сразу было понятно кто и в какой позиции будет стремиться получить мяч, такая предсказуемость обрекает на провал.

Менеджерам «Бакс» следует пригласить специалиста с чётким видением ситуации, заготовленной системой и осознанием того, как использовать имеющихся в распоряжении баскетболистов и кого постараться заполучить. И не менее важно самому Яннису определиться с позицией, так как в защите грек хорош только в различных нарезках с сумасшедшими блокшотами, а вот при позиционной обороне всё не так радужно. Адетокунбо заявил, что горит желанием потренироваться летом с Коби Брайнтом. Будем надеяться, что легенда «Лейкерс» передаст часть своих навыков и интеллекта лидеру «Милуоки».

Едва живой «Бостон» отправил «Милуоки на рыбалку. На какое место вы бы поставили Брэда Стивенса в рейтинге тренеров НБА прямо сейчас?

Прокофьев: В моём понимании прямо сейчас в лиге существует три более сильных специалиста, нежели главный тренер „Селтикс“. Грег Попович, Стив Керр и Эрик Споэлстра в разные годы завоёвывали чемпионские титулы, делая это как минимум дважды, а в случае маэстро из „Сан-Антонио“ дело доходило до целых пяти триумфов. Скажете, что у Стивенса гораздо более слабый состав? Но это же не значит, что любой наставник, демонстрирующий хороший результат с добротным набором исполнителей, достоин считаться лучшим в лиге. Куин Снайдер вынес вперёд ногами „Оклахому“, а в „регулярке“ затащил до преимущества домашней площадки в первом раунде на мощнейшем Западе коллектив, в котором ключевой игрок обороны пропустил 26 матчей, а вся атака строится на новичке. Прибавил Дуэйн Кейси, великолепную систему выстроил Майк Д’Антони, а Бретт Браун наконец-то раскрыл потенциал своих звёзд (или Симмонс с Эмбиидом способны стать ещё круче!?), но рулевой „Бостона“ прямо сейчас четвёртый, так как является образцом сразу по нескольким пунктам. Одолеть нынешних „Бакс“, выступающих фактически без тренера и уж точно без понятной игрокам системы — неплохо, но не более того, однако сосредоточимся на оценке.

Важно понимать принципы, на которых складывается мнение об уровне того или иного специалиста. В первую очередь в голову приходят следующие: умение выживать максимум из своих игроков; прогресс баскетболистов под руководством наставника, включая интеллектуальную составляющую; действия команды в концовках поединков; результаты в плей-офф. По трём из четырех критериев Стивенс один из лучших уже, но для полного признания необходим хотя бы выход в финал. Следующий сезон станет показательным для Брэда. Три звезды (по меркам Востока уж точно), два суперталантливых и молодых исполнителя, закалённых мясорубкой матчей на вылет и качественная скамейка не оставляют Стивенсу иного варианта, кроме триумфа в конференции и достойной битвы в сражении за титул. Выжимать максимум из среднего состава — не то же самое, что давать ожидаемый результат от претендента на высшую награду. Шанс проявить себя в более удобных условиях выпадет тренеру „Селтикс“ уже очень скоро, и за этим будет крайне любопытно следить. Пока же наставник „Бостона“ входит в четвёрку. Серяков: Стивенс сделал в серии с „Милуоки“ всё возможное: максимально снизил темп, чтобы не дать Яннису разбежаться, попросил подопечных как можно агрессивнее идти на подбор и насытил „краску“. Последним фактором стали болельщики, компенсировавшие разницу в индивидуальном таланте. В этой серии стабильно побеждал тот, кто играл дома, потому что без импульса трибун осиротевшим „Селтикс“ было совсем тяжело.

Эта серия заняла седьмое место из восьми пар первого раунда по темпу игры: всего 92,3 владения за матч. Так Стивенс ограничил свободное пространство и свёл к минимуму риск быстрых отрывов. Постоянное наличие игроков в трёхсекундной зоне и качественная подстраховка выгнали „Бакс“ из-под кольца: лишь 27% бросков с игры „олени“ совершили с расстояния от нуля до трёх футов от корзины, 11 место среди 16 участников плей-офф. Наконец, главное: игроки „Милуоки“, несмотря на габариты, имеют большие проблемы с концентрацией, согласованностью действий, выбором позиции и даже банальной постановкой спины при подборе. Итог — „Селтикс“ взяли за серию 302 отскока, „Бакс“ — 270. Ну и самое замечательное: у высоких и длинноруких „оленей“ 39 подбора в атаке, у „кельтов“ — 75. То есть, почти в два раза больше. Брэд Стивенс достоин места в тройке лучших уже сейчас из-за отличного управления игрой и редкой гибкости: его команды могут играть в диаметрально противоположный баскетбол и давать результат. Сезон-2015/16: бесконечно бегущий защитный монстр с посредственной атакой (четвёртая оборона в НБА и третий темп, активное использование раннего нападения). Сезон-2016/17: хорошая позиционная атака, встраивание Эла Хорфорда и посредственная защита, отказ от быстрых отрывов из-за улучшения позиционного нападения (16-й темп, 9 место по эффективности атаки). Сезон-2017/18: приход Кайри ведёт к медленному баскетболу, одна из лучших защит лиги, раннего нападения становится ещё меньше (2 место по обороне, 24-й темп, 27 место по очкам в ап-темпо).

Тот же Куин Снайдер работает внутри одной структуры и ещё не сталкивался с суперзвёздами, а Кайри Ирвинг у Стивенса засиял с новой силой и заметно прибавил в защите, поэтому коуч „Бостона“ должен стоять выше. Последний момент — причинно-следственная связь: всё же трофей или выход в финал — это результат работы, поэтому тренер, грубо говоря, входит в элиту чуть раньше того, как что-то выигрывает. Сперва наладить работу и сделать своё дело, потом — получить награду. Пожалуй, Стивенс за пять лет в НБА сделал достаточно, чтобы быть в тройке. Не по признанию и числу титулов, а по уровню мастерства. Гибкий специалист, шикарно реагирующий на любой форс-мажор, имеющий положительный опыт работы с суперзвездой и выдающий шикарные комбинации после тайм-аутов — с такой характеристикой финал кажется делом времени.

Серяков: Уолл действительно вечно чем-то недоволен и постоянно жалуется, но не думаю, что это стоит списывать на замашки примадонны. Если внимательно изучить фразы Джона и не вырывать их из контекста, то станет понятно: это поведение человека, который не может мириться с собственным бессилием и пытается любым способом влиять на окружающий мир. Не игрой, так провокациями. „Вашингтон“ упёрся в потолок: крайне средний состав, забитая платёжка ($124 млн на следующий сезон) и отсутствие ресурсов для усиления. Боссов „Уизардс“ устраивает расклад, при котором команда стабильно выходит в плей-офф и цепляется там в меру своих возможностей, но ни что не претендует, потому что в таком случае им не грозит увольнение. Но это положение не устраивает Уолла с его жаждой побеждать. Происхождение бесконечных сомнительных высказываний в прессе вызвано не столько желанием привлечь внимание к себе, сколько жаждой что-то изменить и спровоцировать клуб на активную работу.

У „Вашингтона“ неплохой тренер, неплохой состав, неплохой лидер и неплохой менеджмент — неудивительно, что на выходе получается неплохая команда. Для места в плей-офф на Востоке этого достаточно, но не более. „Уизардс“ достойно бились в первом раунде и доставили „Торонто“ определённые проблемы, но канадцы просто выше классом. Уолл хорош, но специфичен — и как баскетболист, и как человек. Его слова — это поведение неравнодушного игрока, который хочет перемен, но вряд ли дождётся их в ближайшее время. Прокофьев: „Уизардс“ провели ровно половину регулярного чемпионата без своего лидера, но разница в результатах практически незаметна. С Уоллом в составе 21 победа при 20 поражениях, в его отсутствие показатели зеркальные. Считается, что у „Вашингтона“ две звезды, на которых и держится весь коллектив. Но подождите, разве может команда, потерявшая половину основной силы демонстрировать примерно такой же результат? Может в отсутствии Джона на уровне MVP выступал Брэдли Билл? Или кто-либо из игроков раскрылся и вышел на новый для себя уровень? Ничего такого не было и в помине. Парни Скотта Брукса действовали в привычной манере, стараясь доверять друг другу. Уолл стал неплохо угрожать кольцу из-за дуги, но процент попадания со средней и точность с линии штрафных никак не способствуют статусу главной звезды команды уровня плей-офф. Суть в том, что Джон не делает „Уизардс“ значительно сильнее. Да, второй номер „Вашингтона“ демонстрирует неплохую статистику, вот только остальные баскетболисты в его присутствии вряд ли этому рады, так как снижается продуктивность остальных. Лидер делает партнёров лучше и положительно влияет на их эффективность. В этом и заключается разница между Полом и Уэстбруком, например.

Кроме того, Уоллу явно не хватает мудрости, необходимой для выстраивания необходимых отношений в коллективе. Можно создавать дружелюбную атмосферу по примеру Карри или постоянно держать в напряжении каждого исполнителя, как Брайнат или Джордан, но — добиваться чего-то нытьём в средствах массового информации? С таким подходом ещё ни одна франшиза не добивалась прогресса. Однако, учитывая лояльность руководства, не слишком популярный бренд и отсутствие Дэнни Эйнджа на посту генерального менеджера фанатам „Уизардс“ придётся ещё несколько лет наблюдать за вылетами в первых раундах.

Симмонс и Митчелл продолжили сиять и в первом раунде. Кому отдавать Новичка года?

Прокофьев: Для меня новичком года однозначно является баскетболист „Джаз“. В пользу Бена сумасшедшая статистика, но разве Расселл Уэстбрук двумя последними сезонами не доказал, что цифры и реальный вклад в успехи команды — это не всегда одно и то же? Разумеется, публика и специалисты приятно удивлены показателями вундеркинда из „Филадельфии“, ведь мало кому удаётся демонстрировать результаты в районе „16+8+8“ в среднем за встречу, но давайте разберёмся в них чуточку подробнее. Симмонс почти всегда держит мяч, поэтому передачи на Редика, Белинелли, Ковингтона или Шарича, когда те выходят из-под заслона, мог бы отдать любой пасующий игрок, следовательно, феноменальные цифры в графе „ассистов“ не стоит воспринимать слишком серьёзно. В подборах Бен хорош, полагаясь на преимущество в габаритах практически над любым защитником. Уникальное сочетание физических данных позволяет одному из лидеров „Сиксерс“ часто выигрывать щит, забирая при этом почти два отскока в чужой „краске“.

Это видео можно посмотреть в „инстаграме“ „Филадельфии“. Митчелл уступает своему конкуренту в передачах и подборах, но на это есть объяснимые причины: Донован не является основными диспетчером коллектива или столпом обороны, поэтому от новичка „Юты“ нечасто требуется проявление каких-либо дополнительных навыков, кроме набора очков. Зато, когда ситуация заставляет, звезда „Джаз“ разыгрывает пик-н-роллы, делает скидки после проходов или же грамотно ставит спину при борьбе за подбор. Переходим к самому важному. „Сиксерс“, обладая доминирующим центровым, игравшим на Матче звёзд, атлетичной и талантливой стартовой пятёркой и сумасшедшей скамейкой, добились в регулярном чемпионате 52 побед на Востоке. „Юта“ с пропустившим часть сезона Гобером, несколькими средними исполнителями и далеко не самым богатым резервом отпраздновала успех в 48 матчах на мощнейшем Западе. Не знаете почему? Потому что команду тащил на плечах молодой и энергичный Митчелл. У Донована слабее партнёры, но результат коллектива ненамного хуже (если вообще хуже, учитывая силу конференций). 45-й номер „Джаз“ набирал более 20 очков за игру в „регулярке“, а по ходу серии с „Оклахомой“ выдал невероятные 28,5 баллов за матч. Отмечаться высокой результативностью в организации, делающей ставку на оборону, гораздо сложнее, нежели набивать статистику в составе из звёздного центрового и группы снайперов высокого класса. К тому же Митчелл уже добивался успеха в нескольких концовках, приводя команду к победе. И это в условиях, когда в решающих владениях, что партнёры, что оппоненты ожидают действий именно от тебя. А у „Сиксерс“ в важные минуты Бен может спокойно отдать Эмбииду в пост или найти открытого партнёра на дуге, самому геройствовать нет необходимости. Для любителей красивых цифр Новичок год Симмонс, но, если оценивать реальный вклад в командные успехи, то Донован Митчелл заслуживает награду.

Серяков: По сути это не имеет никакого значения, выбор лучшего Новичка свёлся к вкусовщине, потому что оба претендента на редкость достойны победы. Возможность спорить и выбирать не меньшее из двух зол, а лучшего из лучших — уже большое счастье для всех любителей баскетбола. В идеале награду стоит распилить на двоих, но если всё же надо выбрать кого-то одного, то нужно учитывать факторы, которые редко принимаются во внимание. Первое. У „Филадельфии“ четвёртый темп в НБА, у „Юты“ — 24-й, разница огромна — четыре с половиной владения в среднем за матч. Больше владений — больше возможностей набрать дополнительные очки, подборы и передачи. Медленный темп — это одновременно залог успеха „Джаз“ и причина вечной недооценки лидеров команды: раньше так было с Гордоном Хэйвордом , теперь — с Митчеллом. Если же лишить Симмонса преимущества в темпе игры, поставить соперников в равные условия и рассматривать статистику в пересчёте на 100 владений, то внезапно выяснится, что главный козырь игрока „Филадельфии“ — цифры — не так уж силён.

Симмонс в пересчёте на 100 владений: 22,5 очка + 11,6 подбора + 11,6 передачи + 5 потерь + 2,5 перехвата, true shooting — 55,7%. Митчелл в пересчёте на 100 владений: 30,7 очка + 5,6 подбора + 5,5 передачи + 4,1 потери + 2,2 перехвата, true shooting — 54,1%. Второе. Несмотря на разностороннюю статистическую линейку, коэффициент задействования Симмонса гораздо меньше: задействование Бена — 22,3%, в плей-офф — 22,4%. У Митчелла в „регулярке“ было 29,1%, а в матчах на вылет стало ещё больше — 31,9%. То есть степень значимости новичков для нападения своих команд просто несравнима. Третье. Донован Митчелл в „регулярке“ выполнял по 3,1 броска в клатче в среднем за матч — больше только у Расселла Уэстбрука. У Бена Симмонса всего 0,8 броска в клатче за игру — середина второй сотни в НБА. Новичок „Юты“ не просто тащил атаку команды, но и отвечал за результат в решающие минуты встреч, поэтому разрыв между Симмонсом и Митчеллом гораздо меньше, чем принято думать, и каждый должен определять победителя на свой вкус.

Если приставить к виску пистолет и заставить выбрать кого-то одного, то я всё же предпочту Симмонса — он немного моложе и лучше играет в защите. Впрочем, у него были куда более тепличные условия, чем у 45 номера „Джаз“. Так что, боюсь, однозначного ответа на вопрос о Новичке года в природе не существует.