«Барыс» сделал квалификационные предложения Рыспаеву и еще 5 игрокам

«Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контракта ряду игроков команды, информирует официальный сайт клуба.

«Барыс» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана

Квалификационные предложения о двусторонних контрактах на два года действуют до конца мая. Игроки имеют право принять контрактные предложения другого клуба в срок до 31 мая. В случае, если хоккеисты не найдут работу в других клубах до конца текущего месяца, то они автоматически становятся игроками «Барыса».