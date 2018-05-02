Выходим на пробежку: рассказываем и показываем лучшие места в Тюмени для начинающих бегунов

С приближением лета в Тюмени все чаще можно видеть в скверах и на стадионах людей, которые занимаются бегом. О пользе пробежек и так знают все — это самый простой способ не только сбросить лишние килограммы, но и укрепить свое здоровье. Но вместе с тем многие бегуны-новички совершают ряд ошибок, которые впоследствии только приносят неприятности. Так как все-таки нужно правильно бегать? Утром перед работой или за несколько часов до сна? На улице или в спортзале? Быстро или долго? Ответы на все эти и другие вопросы — узнал корреспондент 72.ru.

Экспертом выступил Иван Романов — трехкратный чемпион России и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, а также участник одного из наших предыдущих фотопроектов про людей с необычной внешностью.

Как начать правильно бегать

— Бег является самым доступным видом спорта. Для того, чтобы начать им заниматься, необходимо просто прийти в магазин и купить спортивные одежду и обувь. Правильная тренировка должна начинаться с постановки бега. Тогда вырабатывается техника, и совершенствовать свой результат будет значительно легче. Правильная постановка бега — это с пятки на носок. Именно такой способ подойдет для уровня новичков. Далее постепенно им нужно будет переучиваться бегать на передней части ступни. В среднем тренировка должна длиться минут 40. Но это не значит, что все это время человеку нужно бегать без перерыва. Если дольше пяти минут пока не получается, значит остановитесь, восстановите дыхание, потянитесь немного, поделайте упражнения, а затем вернитесь на беговую дорожку. За скоростью новичкам вообще не нужно гнаться. Для того, чтобы натренировать «дыхалку», нужно, во-первых, напрочь забыть о курении, во-вторых, бегать на свежем воздухе. Кстати, заниматься на улице я рекомендую всем. Тогда ни у кого не будет кружиться голова. Я, как спортсмен, не советую бегунам во время тренировки пить, потому что может заболеть живот. Кушать тоже лучше за часа два до пробежки, — рассказал спортсмен.

Тот самый Иван Романов

По словам Ивана Романова, покрытие, по которому бегает новичок, играет не решающую роль. Но заниматься на специальном стадионе, конечно, немного проще, хотя поначалу и не всем удобно. Бегать одинаково полезно как днем, так и вечером. Хотя в последнее время и бытует мнение, что ранние тренировки — это стресс для организма. Кстати, тем, кто занялся бегом для похудения, рекомендуют выбирать болоньевую одежду, чтобы во время тренировки потеть. Людям с лишним весом лучше отказаться от идеи пробежек в парках, где кроме тротуаров ничего подходящего нет — можно травмировать колени.

Куда в Тюмени можно отправиться на пробежку?

Сквер Гимназистов

Этот сквер находится на улице Холодильной

Это место удобно для тренировок тем, что вход на него свободный, есть спортивные тренажеры, на которых можно разогреть мышцы, и хорошая беговая дорожка. Какие упражнения можно делать здесь на воркаут-площадке — смотрите в нашем предыдущем материале. Там есть гифки с фитоняшкой, которая все-все подробно показывает.

Сквер Комсомольский

Комсомольский сквер находится в треугольнике, образованном улицами Зои Космодемьянской, Московским трактом и Трактовой улицей

Уютное местечко с деревьями и спортивной площадкой. Для тренировок тут есть все необходимое: брусья, шведские стенки, туалеты и ларьки, где можно купить воду. Но вот беговых дорожек здесь, к сожалению, нет. На тротуарах выложена каменная плитка. Пробежавшись по скверу без специальной обуви, можно отбить себе ноги. Поэтому, друзья, соблюдайте правильную технику при беге и подходите к выбору кроссовок более тщательно, если хотите заниматься спортом именно здесь.

Гагаринский парк

Лесопарк находится на Мысу

Гагаринский парк — отличное место для тренировок. Здесь есть и беговая дорожка со специальным покрытием, и возможность побегать по лесным тропинкам, что, кстати, тоже не воспрещается. Тренировка под пение птиц — разве это не здорово? Вход сюда тоже свободный, есть уличное освещение, поэтому заниматься спортом можно и поздно вечером.

Стадион «Геолог»

Стадион находится на улице Коммуны, 22 Заниматься на профессиональном стадионе могут не только «избранные» тюменцы. В определенные часы сюда на беговые дорожки пускают всех желающих, причем абсолютно бесплатно. Главное, успеть к этому времени: 08:00–09:00 и 20:00–21:00. Заранее согласовывать свой приход — не нужно. Неоспоримые плюсы этого места в том, что тут хорошее покрытие, уличное освещение и центр города. А вот минусы — это, конечно, ограничение во времени.

Тюменская набережная

Одно из самых узнаваемых достопримечательностей Тюмени

Тренироваться на набережной самого лучшего города Земли можно в любое время. Ее протяженность более трех километров. Правда, специально отведенных мест для бега тут нет. Зато имеется небольшая воркаут-площадка. Помимо этого преимущества, есть еще одно — красивый вид. Наверное, поэтому многие тюменские спортсмены и выбирают набережную для вечерних пробежек.

Гилевская роща

Лесопарк находится на улице 50 лет Октября, 200 Одно из любимейших мест у тюменцев, которые любят заниматься спортом на свежем воздухе. Чистота, красота и природа — это неоспоримые плюсы лесопарка. Тут тоже нет беговых дорожек с резиновым покрытием, но хуже место от этого не стало.

Легкоатлетический манеж

Манеж находится на улице Луначарского, 12 Обычно в легкоатлетическом манеже занимаются профессионалы, но вообще тренироваться здесь могут все желающие. Правда, не бесплатно. Бегунам придется покупать абонементы, стоимость которых начинается от 400 рублей. Зато в зале есть все для безопасного занятия спортом. Да и совета у профессионала всегда можно спросить.

А вы уже выходите на пробежки? Рассказывайте в комментариях, в какое время суток вам нравится заниматься спортом больше и где это делать удобнее всего!