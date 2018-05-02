Наталья Водянова откроет в инклюзивный игровой парк в Нижнем Новгороде

Началом акции стал юнифайд-матч, в котором сыграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова

Из Владивостока трофей отправиться в Москву через восемь российских городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.

Кампания «#Готовы #Открыть сердца» включает несколько направлений. Одно из них — строительство инклюзивных игровых парков с футбольным полем. Здесь люди с особенностями развития могут играть, заниматься спортом и чувствовать себя на равных со своими сверстниками. В 2017 году такие уже были открыты в двух городах — Волгограде и Саранске. Всего будет построено 11 игровых парков, в том числе в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы. Реализуют проект фонд «Обнаженные сердца» и компания Coca-Cola в России.

Также программа включает проведение футбольных юнифайд-матчей и интеграцию подростков с особенностями развития в Детско-юношескую программу FIFA. Ребята смогут сопровождать судей, подбрасывать монетку, определяя роли команд во время игры, станут флагоносцами.

— Я очень рада, что наш давний партнер — компания Coca-Cola, с которой мы реализуем множество социальных проектов — дала старт такой масштабной инклюзивной кампании в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018, — сказала основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. — Я с удовольствием поддерживаю кампанию «#Готовы #Открыть сердца» и надеюсь, что благодаря ней, еще больше людей с особенностями развития в нашей стране смогут почувствовать себя важной частью общества, раскроют свой потенциал и найдут друзей. Спасибо всем, кто пришел на сегодняшнее мероприятие — вместе мы положили начало прекрасному делу.