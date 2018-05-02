Четыре игрока из НХЛ вошли в состав сборной Швейцарии на ЧМ-2018 

Федерация хоккея Швейцарии на своем официальном сайте объявила состав сборной для участия в чемпионате мира 2018 года.
В него вошли четыре представителя НХЛ: Рето Берра («Анахайм Дакс»), Мирко Мюллер («Нью-Джерси Дэвилз»), Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш») и Нино Нидеррайтер («Миннесота Уайлд»).
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Рето Берра («Анахайм Дакс»), Жийе Зенн («Давос»), Леонардо Дженони («Берн»).
Защитники: Рафаэль Диас («Цуг»), Дин Кукан («Кливленд Монстерз», АХЛ), Йонас Зигенталер («Хёрши Бирз», АХЛ), Мирко Мюллер («Нью-Джерси Дэвилз»), Дейв Суттер («Цюрих»), Микаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Рамон Унтерзандер («Берн»), Йоэль Дженацци, Лукас Фрик (оба — «Лозанна»).
Нападающие: Крис Балтисбергер, Рето Шеппи (оба — «Цюрих»), Грегори Хофманн («Лугано»), Нино Нидеррайтер («Миннесота Уайлд»), Ноа Род («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), Энцо Корви, Самуэль Валзер (оба — «Давос»), Дамьен Риат («Женева-Серветт»), Йоэль Вермин («Лозанна»), Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш»), Тристан Шервай, Симон Мозер, Гаэтан Хас (все — «Берн»).