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Лучший участковый. Как белорусский милиционер искоренил пьянство
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Лучший участковый. Как белорусский милиционер искоренил пьянство 

Мир24 35 минут назад
Белорусский участковый Сергей Аминов из города Молодечно — один из лучших в своей профессии. Местные жители зовут его просто Альбертович. Сергея здесь любят и уважают, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Он нас даже иногда провожает на электричку. Идем вместе, общаемся», — говорит продавец местного магазина.
Уже восемь лет деревня Мясота — его участок. Когда пришел сюда, на каждой улице варили самогон. Поставил себе задачу — искоренить самогоноварение и пьянство. Получилось. На таких сотрудниках держится все, признается начальство. Награды, кубки за успехи — это не главное. Здесь все спокойно, а значит, работают не зря.
«Мы местные. Поэтому все делаем для наших жителей», — говорит заместитель начальника по идеологической работе Молодечненского районного отдела внутренних дел Владимир Васильков.
Семья Сергеем гордится. По их словам, папа хоть и пропадает на работе, но уважение односельчан чувствуют и они.
«Сергей очень отзывчивый к людским проблемам. Ему часто звонят, благодарят. Ему приятно и мне тоже приятно», — говорит его супруга Ирина Аминова.
Редкие свободные минуты Сергей отдает рыбалке. Она помогает перезарядиться, чтобы выйти на участок с новыми силами и решать новые проблемы.
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