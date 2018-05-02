Лучший участковый. Как белорусский милиционер искоренил пьянство

Белорусский участковый Сергей Аминов из города Молодечно — один из лучших в своей профессии. Местные жители зовут его просто Альбертович. Сергея здесь любят и уважают, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Он нас даже иногда провожает на электричку. Идем вместе, общаемся», — говорит продавец местного магазина.

Уже восемь лет деревня Мясота — его участок. Когда пришел сюда, на каждой улице варили самогон. Поставил себе задачу — искоренить самогоноварение и пьянство. Получилось. На таких сотрудниках держится все, признается начальство. Награды, кубки за успехи — это не главное. Здесь все спокойно, а значит, работают не зря.

Владимир Васильков. «Мы местные. Поэтому все делаем для наших жителей», — говорит заместитель начальника по идеологической работе Молодечненского районного отдела внутренних дел

Семья Сергеем гордится. По их словам, папа хоть и пропадает на работе, но уважение односельчан чувствуют и они.

«Сергей очень отзывчивый к людским проблемам. Ему часто звонят, благодарят. Ему приятно и мне тоже приятно», — говорит его супруга Ирина Аминова.

Редкие свободные минуты Сергей отдает рыбалке. Она помогает перезарядиться, чтобы выйти на участок с новыми силами и решать новые проблемы.

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