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Генсек Федерации бобслея России Пархоменко претендует на пост вице-президента IBSF
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Генсек Федерации бобслея России Пархоменко претендует на пост вице-президента IBSF 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 мая. Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко является кандидатом на пост вице-президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по коммуникациям. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
Конгресс IBSF пройдет 27 июня в Риме. На нем пройдут выборы президента и шести вице-президентов организации.
Помимо Пархоменко на пост вице-президента IBSF по коммуникациям претендуют Пшемислав Песевич (Польша), Патрик Синглтон (Бермуды), Сара Синглтон (Канада) и Петер ван Вес (Нидерланды). Официально в настоящее время данную должность занимает россиянин Георгий Беджамов, который в декабре 2015 года покинул Россию, спустя некоторое время он был заочно арестован и объявлен в международный розыск российским МВД, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). IBSF согласно своим документам не имела возможности досрочно лишить Беджамова поста вице-президента. Де-факто на протяжении двух лет его обязанности выполнял Дэвид Томатис.
На пост главы IBSF претендуют действующий президент организации итальянец Иво Ферриани, швейцарец Фритц Буркард и канадка Сара Стори. Кандидатами на пост вице-президента по корпоративным и финансовым вопросам являются Стори и немец Андреас Тротфеттер, на должность вице-президента по спорту — Стори и американец Даррин Стил, на пост вице— президента по международным вопросам — Стори, бельгиец Стефан Фрилинг, немец Герман Глесснер и британец Адам Пенгилли, на пост вице-президента по маркетингу — Стори и Давид Томатис из Монако, на пост вице-президента по правовым вопросам — Стори, латвиец Мартинс Дамбергс, голландец Вилтфрид Идема и новозеландец Бен Сэнфорд.
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