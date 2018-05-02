Генсек Федерации бобслея России Пархоменко претендует на пост вице-президента IBSF

ТАСС , 2 мая. Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко является кандидатом на пост вице-президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по коммуникациям. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Конгресс IBSF пройдет 27 июня в Риме. На нем пройдут выборы президента и шести вице-президентов организации.

Помимо Пархоменко на пост вице-президента IBSF по коммуникациям претендуют Пшемислав Песевич (Польша), Патрик Синглтон (Бермуды), Сара Синглтон (Канада) и Петер ван Вес (Нидерланды). Официально в настоящее время данную должность занимает россиянин Георгий Беджамов , который в декабре 2015 года покинул Россию, спустя некоторое время он был заочно арестован и объявлен в международный розыск российским МВД , ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). IBSF согласно своим документам не имела возможности досрочно лишить Беджамова поста вице-президента. Де-факто на протяжении двух лет его обязанности выполнял Дэвид Томатис.