Игрок французского клуба подозревает одноклубников в краже дорогих часов

"30-летний ивуариец уверен, что это сделал кто-то из одноклубников, чтобы сплотить команду в борьбе за выживание", — сообщает источник издания La Dépêche du Midi.

Однако, конкретное имя Гредель не называет.

Данный инцидент произошел в середине апреля, в настоящее время полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что «Ренн» удержал победу над «Тулузой» в матче 35-го тура чемпионата Франции.