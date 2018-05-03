Игрок французского клуба подозревает одноклубников в краже дорогих часов 

У полузащитника французского футбольного клуба «Тулузы» Макса Граделя были украдены часы за €1000, сообщает "Советский спорт".
"30-летний ивуариец уверен, что это сделал кто-то из одноклубников, чтобы сплотить команду в борьбе за выживание", — сообщает источник издания La Dépêche du Midi.
Однако, конкретное имя Гредель не называет.
Данный инцидент произошел в середине апреля, в настоящее время полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что «Ренн» удержал победу над «Тулузой» в матче 35-го тура чемпионата Франции.