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Игрок французского клуба подозревает одноклубников в краже дорогих часов
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Игрок французского клуба подозревает одноклубников в краже дорогих часов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
У полузащитника французского футбольного клуба «Тулузы» Макса Граделя были украдены часы за €1000, сообщает "Советский спорт".
"30-летний ивуариец уверен, что это сделал кто-то из одноклубников, чтобы сплотить команду в борьбе за выживание", — сообщает источник издания La Dépêche du Midi.
Однако, конкретное имя Гредель не называет.
Данный инцидент произошел в середине апреля, в настоящее время полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что «Ренн» удержал победу над «Тулузой» в матче 35-го тура чемпионата Франции.
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