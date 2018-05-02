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Первый этап РДС-Восток-2018 выиграл Максим Седых
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Первый этап РДС-Восток-2018 выиграл Максим Седых 

Prim.News 1 час назад
В финале он опередил супругу Екатерину.
Первый этап соревнований по дрифту «РДС-Восток» в сезоне 2018 года прошел на спортивно-техническом комплексе «Приморское кольцо».
Победителем в одиночных заездах TANSO стал Егор Шумилкин. В основных соревнованиях лучшим стал Максим Седых, второе место заняла Екатерина Седых, третьим стал Константин Авшаров.
Публикация от РДС-Восток (@rdsvostok)
2 Май 2018 в 2:00 PDT  Лучшие среди команд — «Великолепная четвёрка» в составе Максима и Екатерины Седых.
Следующий этап «РДС-Восток» пройдет 2 июня в Хабаровске.
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