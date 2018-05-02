Первый этап РДС-Восток-2018 выиграл Максим Седых

Первый этап соревнований по дрифту «РДС-Восток» в сезоне 2018 года прошел на спортивно-техническом комплексе «Приморское кольцо».

Победителем в одиночных заездах TANSO стал Егор Шумилкин. В основных соревнованиях лучшим стал Максим Седых, второе место заняла Екатерина Седых, третьим стал Константин Авшаров.

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2 Май 2018 в 2:00 PDT Лучшие среди команд — «Великолепная четвёрка» в составе Максима и Екатерины Седых.

Следующий этап «РДС-Восток» пройдет 2 июня в Хабаровске.