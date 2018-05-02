Главный тренер «Филадельфии Севенти Сиксерс»: «Фульц не мертв и не похоронен»

Главный тренер «Филадельфии Севенти Сиксерс» Бретт Браун попытался объяснить, почему разыгрывающий защитник Маркелл Фульц не был включен в заявку команды на последние три матча. Минуты Фульца, который пропустил большую часть регулярного сезона из-за травмы, в результате достались в последних играх защитнику Ти Джею Макконеллу.

«Это решение не должно никого шокировать, учитывая, как мы подошли к этому матчу. Говорить о том, что Маркелл мертв и похоронен, — это неправда. Мне нужно было принимать решение, и я его принял.

Это не значит, что это решение окончательное и бесповоротное. Такие вещи постоянно пересматриваются. И я всегда думаю о том, как бы позаботиться о Маркелле и его будущем», — цитирует Брауна Philly.com.