Казаки будут следить за порядком во время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая. / ТАСС /. Около 300 представителей казачьих дружин, в том числе конных, будут обеспечивать охрану правопорядка в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас их обучают правилам оказания первой медицинской помощи, рассказал ТАСС первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов

"Мы готовим 200 дружинников, которые будут регулярно с полицией работать, будут привлекаться и волонтеры-казаки. Плюс 100 конников в форме — у нас там больше 300 (в общей сложности). Казаки сейчас проходят первые сборы, учатся, как оказать первую медицинскую помощь. С ними работают специалисты и Минздрава , и МЧС , и полиции", — пояснил он.

По его словам, генеральная репетиция проходит на тестовых матчах, где казаки в полной мере во взаимодействии с полицией отрабатывают поддержание порядка. «Но в отличие от полиции, мы представляем Тихий Дон, мы обозначаем, что мы — донские казаки, с лампасами, в красивой форме, улыбающиеся. Даже начинаем изучать иностранные языки. Конечно, мы не успеем изучить пять языков, тех, кто к нам приедет, но, по крайней мере, я думаю, что казаки всегда найдут, как людям пояснить — куда идти, как себя вести», — добавил Беспалов.

Ранее директор департамента по делам казачества Ростовской области Александр Палатный сообщал, что привлечь казаков к охране объектов ЧМ-2018 было решено с целью обеспечения безопасности гостей и жителей региона во время соревнований, а также чтобы представить казачество как одну из визитных карточек региона. Планируется, что казаки будут выполнять задачи по охране порядка в левобережной зоне Ростова-на-Дону, около стадиона «Ростов-Арена», возле нового аэропорта Платов, в фан-зоне на Театральной площади, а также центральных улицах города.

Первый для России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 11 городов, в том числе Ростов-на-Дону.

В Ростове-на-Дону пройдут пять встреч: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.