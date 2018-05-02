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Внучку погибшего при прорыве блокады Ленинграда солдата нашли поисковики
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Внучку погибшего при прорыве блокады Ленинграда солдата нашли поисковики 

Вологда.рф 1 час назад
Останки героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, продолжают искать члены Вологодского объединения поисковиков с коллегами из других регионов в урочище Вороново. За полтора суток поисковики обнаружили два посмертных медальона солдат из Рязанской области. Удалось найти родственников одного из героев.
Информацию о поиске близких Аркадия Силкина поисковики разместили накануне. Общими усилиями удалось найти внучку бойца. По словам Ольги Комшуковой, старший брат долгое время по всем инстанциям искал сведения о брате. Выяснилось, что Аркадий Силкин погиб 23.03.1943 в селе Вороново при прорыве блокады Ленинграда. Сейчас решается вопрос по дальнейшему перезахоронению солдата.
В ходе Межрегиональной поисковой экспедиции «ВОРОНОВО -2018» в Ленинградской области были обнаружены останки еще одного бойца также родом из Рязанской области. Медальон подняли поисковики отряда «Рискъ» Кировской области. Имя героя — Иван Ефимович Аксенов 1910 года рождения. Сейчас идут поиски родственников.
Также поисковики обнаружили подписанную ложку — «Кудабай Прманкулов». Помочь в установлении данных бойца и поиске родственников может каждый. Более подробная информация в группе «ВОЛОГОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ» в социальной сети.
Напомним, за первую неделю экспедиции, реализованной при поддержке Президентского и грантов Военно-исторического общества, Администрации Вологды, вологжанам удалось найти две медали «За оборону Ленинграда» и «За Отвагу». Работа продолжится до 8 мая. «Вахта памяти», в которую отправились более 100 вологжан, закончится торжественным погребением останков найденных солдат.
Вологда.рф: последние новости
Останки вологодского бойца, в одиночку расправившегося с четырьмя фашистскими солдатами, нашли в Беларуси В гигантские дженге играли сегодня вологжане на площади Революции Поисковики ищут родственников солдата, медальон которого найден в экспедиции в Ленобласти
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