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Летний сезон откроется в обновленных «Лужниках» в Москве 1 мая
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Летний сезон откроется в обновленных «Лужниках» в Москве 1 мая 

РИАМО 30 апреля 2018
Фото: РИАМО
В столичных «Лужниках» 1 мая открывается летний сезон, в отреставрированном комплексе пройдет концерт и другие мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Начало в 11, вход свободный, приходите», — написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.
Он добавил, что это первый сезон после реконструкции олимпийского комплекса «Лужники».
«На празднике пройдут соревнования по BMX, воркауту, показательные выступления по паркуру и трикингу, соревнования по уличному баскетболу и спортивным танцам. В этот день в «Лужниках» также состоится любительский турнир по футболу. Его участниками станут более тысячи человек», — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, запланированы мини-соревнования по большому теннису, пейнтболу, городкам и другим видам спорта.
Гостей на более чем 20 спортивных и развлекательных площадках ждут выступления лучших российских экстремальных команд и большой концерт на открытом воздухе. А еще посетители смогут принять участие в мастер-классе по прыжкам с вышки. Его проведет двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Глеб Гальперин.
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