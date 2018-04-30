Летний сезон откроется в обновленных «Лужниках» в Москве 1 мая

В столичных «Лужниках» 1 мая открывается летний сезон, в отреставрированном комплексе пройдет концерт и другие мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Начало в 11, вход свободный, приходите», — написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что это первый сезон после реконструкции олимпийского комплекса «Лужники».

«На празднике пройдут соревнования по BMX, воркауту, показательные выступления по паркуру и трикингу, соревнования по уличному баскетболу и спортивным танцам. В этот день в «Лужниках» также состоится любительский турнир по футболу. Его участниками станут более тысячи человек», — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, запланированы мини-соревнования по большому теннису, пейнтболу, городкам и другим видам спорта.