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Машина УФСИН с пятью осужденными попала в ДТП в Ленинградской области
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Машина УФСИН с пятью осужденными попала в ДТП в Ленинградской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Спецмашина УФСИН по Петербургу и Ленинградской области «Валдай», в которой находились четыре сотрудника управления и пятеро осужденных, попала в ДТП на федеральной автодороге А-180 «Нарва», три человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Валдай». В результате ДТП водитель автомобиля DAF и два пассажира автомобиля «Валдай» скончались на месте", — сказали в УГИБДД.
В УФСИН агентству сообщили, что среди погибших двое осужденных, сотрудники УФСИН не пострадали.
"По предварительным данным, автомобиль «Валдай», в котором находилось четыре сотрудника и пять осужденных, попал в ДТП. В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму", — сказали в управлении.
Проводится проверка.
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