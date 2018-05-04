Машина УФСИН с пятью осужденными попала в ДТП в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. / ТАСС /. Спецмашина УФСИН по Петербургу и Ленинградской области «Валдай», в которой находились четыре сотрудника управления и пятеро осужденных, попала в ДТП на федеральной автодороге А-180 «Нарва», три человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Валдай». В результате ДТП водитель автомобиля DAF и два пассажира автомобиля «Валдай» скончались на месте", — сказали в УГИБДД

В УФСИН агентству сообщили, что среди погибших двое осужденных, сотрудники УФСИН не пострадали.

"По предварительным данным, автомобиль «Валдай», в котором находилось четыре сотрудника и пять осужденных, попал в ДТП. В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму", — сказали в управлении.

Проводится проверка.