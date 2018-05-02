Ещё
Воины-беломорцы приняли участие в первомайской легкоатлетической эстафете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воины-беломорцы приняли участие в первомайской легкоатлетической эстафете 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На соревнования вышли 66 команд, 752 спортсмена.
Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли участие в 63-й первомайской легкоатлетической эстафете на призы администрации города Северодвинска и газеты «Северный рабочий». В этом году она посвящена 80-летию образования города корабелов и моряков.
На соревнования вышли 66 команд, 752 спортсмена. В одном из первых забегов стартовала команда военных моряков. В основном в эстафете принимали участие трудовые коллективы спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений города, студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.
Борьба на протяжении всех этапов шла напряженная, никто не хотел уступать. Только на самом финише спортсмены подразделений гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Северодвинска вырвали победу у сильной команды физкультурно-оздоровительного комплекса «Севмашпредприятие». Третьей стала сборная физкультурно-оздоровительного комплекса судоремонтного предприятия «Звездочка», а команда военнослужащих Беломорской ВМБ заняла пятое место.
Ежегодно 1 мая эстафета собирает рекордное количество бегущих людей на центральном проспекте Северодвинска. Первая северодвинская легкоатлетическая эстафета состоялась в мае 1951 года и стала доброй спортивной традицией, которая передаётся из поколения в поколение.
ТК «Звезда»: последние новости
Рекорд Гиннесса по количеству дронов в воздухе установили в Китае Военнослужащий ЦВО стал победителем многодневной велогонки в Сочи Дональд и Меланья Трамп приняли в Белом доме Эммануэля и Бриджит Макрон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета1
Вандалы изуродовали лицо Боярского48
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
Жуков принял важное решение13
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение