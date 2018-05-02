Воины-беломорцы приняли участие в первомайской легкоатлетической эстафете

На соревнования вышли 66 команд, 752 спортсмена.

Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли участие в 63-й первомайской легкоатлетической эстафете на призы администрации города Северодвинска и газеты «Северный рабочий». В этом году она посвящена 80-летию образования города корабелов и моряков.

На соревнования вышли 66 команд, 752 спортсмена. В одном из первых забегов стартовала команда военных моряков. В основном в эстафете принимали участие трудовые коллективы спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений города, студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.

Борьба на протяжении всех этапов шла напряженная, никто не хотел уступать. Только на самом финише спортсмены подразделений гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Северодвинска вырвали победу у сильной команды физкультурно-оздоровительного комплекса «Севмашпредприятие» . Третьей стала сборная физкультурно-оздоровительного комплекса судоремонтного предприятия «Звездочка», а команда военнослужащих Беломорской ВМБ заняла пятое место.

Ежегодно 1 мая эстафета собирает рекордное количество бегущих людей на центральном проспекте Северодвинска. Первая северодвинская легкоатлетическая эстафета состоялась в мае 1951 года и стала доброй спортивной традицией, которая передаётся из поколения в поколение.