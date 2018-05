«Вперед, „Рома“!» Рассел Кроу ответил на шутку Клоппа о том, что актер сыграет за «Ливерпуль»

Известный актер Рассел Кроу подчеркнул, что будет болеть за «Рому» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Так австралиец ответил на слова главного тренера «красных» Юргена Клоппа​, который в предматчевом комментарии пошутил, что Кроу, известный по роли в фильме «Гладиатор», сыграет за английскую команду в полузащите.

— Ха, не та команда. Вперед, «Рома»! — написал Кроу в своем Твиттере.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится сегодня в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 (мск). «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. В первой игре английская команда победила со счетом 5:2.

"Have you seen 'Gladiator', the movie?" 🎙 @DesKellyBTS …With options limited in midfield, Jurgen Klopp has called upon @russellcrowe to do a job 😂 He does have a decent track-record in Rome to be fair! ⚽️ Roma vs Liverpool 📺 BT Sport 2 HD ⏰ 6.30pm pic.twitter.com/RyLkTRKK71

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 2 мая 2018 г.

Ha. Squadra sbagliata. Forza Roma! https://t.co/AWmK3fV02z

— Russell Crowe (@russellcrowe) 2 мая 2018 г.