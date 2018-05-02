Медсестра опубликовала шокирующее видео с легкими курильщика

В Сети набирает популярность видео, в котором медсестра из Северной Каролины демонстрирует легкие курильщика. Аманда Эллер взяла за образец органы дыхания, которые травили сигаретами на протяжении 20 лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание Metro.

Сморщившиеся от сигаретного дыма легкие больше напоминают неизвестную форму жизни из фантастического фильма. Пропитанные смолами и никотином органы дыхания смотрятся довольно пугающе на фоне их здорового

красно-розового

аналога.

Врачи советуют отказаться от вредной привычки, которая увеличивает риск заболеваний

сердечно-сосудистой, дыхательной и половой систем.