Ещё
Медсестра опубликовала шокирующее видео с легкими курильщика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медсестра опубликовала шокирующее видео с легкими курильщика 

360tv.ru 1 час назад
В Сети набирает популярность видео, в котором медсестра из Северной Каролины демонстрирует легкие курильщика. Аманда Эллер взяла за образец органы дыхания, которые травили сигаретами на протяжении 20 лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание Metro.
Сморщившиеся от сигаретного дыма легкие больше напоминают неизвестную форму жизни из фантастического фильма. Пропитанные смолами и никотином органы дыхания смотрятся довольно пугающе на фоне их здорового
красно-розового
аналога.
Врачи советуют отказаться от вредной привычки, которая увеличивает риск заболеваний
сердечно-сосудистой, дыхательной и половой систем.
Минздрав России не поддержал инициативу создания курилок в аэропортах. Свое мнение по этому поводу высказал Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.
360tv.ru: последние новости
Любопытный медведь «настроил» фотоловушку в национальном парке «То, о чем принято молчать»: социальный фотограф снимает реальную жизнь россиян Извинения футбольного судьи превратили в мем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение