Ещё
«Тамбов» одержал домашнюю победу над «Тюменью»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тамбов» одержал домашнюю победу над «Тюменью» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Тамбов» одержал победу над «Тюменью» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 44-й минуте Сергей Архипов вывел «Тамбов» вперёд, а в середине второго тайма Андрей Часовских и Павел Игнатович сделали счёт крупным. Вскоре Александр Ставпец отыграл один мяч, но уйти от поражения гости не сумели.
«Тамбов» набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» (36) располагается на 17-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Клопп напомнил журналистам, что «Ливерпуль» громил «Спартак» со счётом 7:0 Оуэн: у «Эвертона» и «Ньюкасла» нет мотивации — они спокойно сыграют вничью «Ливерпуль» и «Сток Сити» разошлись миром
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение