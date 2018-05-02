«Тамбов» одержал домашнюю победу над «Тюменью» 

«Тамбов» одержал победу над «Тюменью» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 44-й минуте Сергей Архипов вывел «Тамбов» вперёд, а в середине второго тайма Андрей Часовских и Павел Игнатович сделали счёт крупным. Вскоре Александр Ставпец отыграл один мяч, но уйти от поражения гости не сумели.
«Тамбов» набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» (36) располагается на 17-й строчке.