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Дмитрий Аленичев: «Енисей», как говорится, ещё в гонке
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Дмитрий Аленичев: «Енисей», как говорится, ещё в гонке 

Советский спорт 46 минут назад
«Тяжелейший матч, наверное, все видели, что команда соперника с первой секунды большими силами оборонялась, причём играя только на своей половине поля, практически в штрафной. Конечно же, тяжело вскрыть такую оборону, наш план состоял в том, чтобы вскрыть её фланговыми проходами. К сожалению, у нас это в первом тайме не получалось, поэтому сделали замену, вышел быстрый Артур Саркисов, и это сразу сработало. Именно после его флангового прохода заработали пенальти и забили гол.
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Вообще, Артур очень хорошо действовал на правом фланге, поэтому я считаю, что эта замена была очень эффективна с нашей стороны. И также должен признать, конечно, невероятно высокую самоотдачу соперника. Считаю, что они сегодня могли рассчитывать на большее, чем поражение. Боролись из последних сил, команда молодая, но, несмотря на наши трудности, которые мы испытывали в течение всей игры, причины я уже сказал, мы сегодня добились самого главного — победы. Мы, как говорится, ещё в гонке", — цитирует Аленичева сайт «Енисея».
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