Ещё
«Факел» уступил «Томи», «Балтика» и «Шинник» сыграли вничью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Факел» уступил «Томи», «Балтика» и «Шинник» сыграли вничью 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
«Факел» на своем поле в матче 36-го тура ФНЛ проиграл «Томи» (0:1). В другой встрече тура «Балтика» и «Шинник» голов не забили.
Первенство России
36-й тур  "Факел" (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчук, 61.
"Факел": Федоров, Мустафин (Арустамян, 68), Осипенко, Семенов, Хайманов, Молодцов, Кузьмин, Амбарцумян (Сердюк, 84), Мануковский, Алхазов (Рекиш, 73), Лебеденко.
"Томь": Мелихов, Зуйков, Микуцкис, Иванов, Пульич, Пугин (Деобальд, 63), Кухарчук (Кудряшов, 80), Померко, Казаев, Саная (Макурин, 75), Абдулавов (Кузьмичев, 82).
Предупреждения: Осипенко, 26. Пугин, 47. Абдулавов, 48. Рекиш, 90+1.
Судья: Федотов (Москва).
2 мая. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
"Балтика" (Калининград) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0  "Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов, Шахов, Каленкович, Торбинский (Свежов, 55), Григорьев, Шешуков (А. Джалилов, 79), Голышев (Шевчук, 63), Себаи, Касьян.
"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Самойлов, Земсков (Безлихотнов, 76), Камилов (Кагермазов, 88), Шайморданов (Дроздов, 88), Нарылков, Щадин, Булия.
Предупреждения: Шешуков, 32. Щадин, 35. Нарылков, 38. Свежов, 72.
Судья: Сухой (Люберцы).
2 мая. Калининград. Стадион «Балтика».
Спорт-Экспресс: последние новости
В Эфиопии тренер и игроки во время матча избили судью. Видео Маруиан Феллаини: "Не стану 10 раз выпрашивать контракт у "МЮ" "Тамбов" победил "Тюмень"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение