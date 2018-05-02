Заменит ли Бывальцев Шипачева? Обсуждаем трансферные новости в КХЛ

Пока наибольшую активность на рынке игроков показывает «Салават Юлаев». В скором времени конкуренцию уфимцам составят питерские армейцы.

«Салават» уже оформил отношения с семью новичками. Включая одного из сильнейших вратарей лиги Метсолу, кандидата в молодежную сборную форварда Шэна, а также угасающую звезду Кугрышева. Покинули Уфу восемь игроков плюс тренер Эркка Вестерлунд.

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Трансферный лист СКА пока короче. Перешел в «Эдмонтон» финский вратарь Коскинен, оставляя олимпийскому чемпиону Шестеркину распрекрасный шанс превратиться из стремительно прогрессирующего в железобетонного первого номера. Помешать может условный Хелльберг, на днях победивший со сборной Швеции российскую национальную команду на Шведских играх.

Питерцы уже пополнились нападающим Бывальцевым и его одноклубником по «Амуру» Ли, вернули из «Спартака» мощного форварда Дергачева. А также пригласили из Ханты-Мансийска ударную связку нападающих юниорской сборной Марченко — Морозов.

Если Бывальцева считают универсалом, то выпускник динамовского (московского) интерната Ли — классический «цепной пес», способный выгрызать шайбы в углах, носиться от ворот до ворот. Он не лишен способностей забивать. Думаю, уроженец Волгограда — достойный наследник капитана ЦСКА Андронова.

Бывальцев должен заменить в невской команде Шипачева. Русского Кросби сватают в «Салават» и «Авангард». При выборе варианта ему надо помнить, что в Омске чужаков не любят, встречают с недоверием, а расстаются с легкостью. В Уфе в этом плане все намного лояльнее.

Пока относительно тихо в «Магнитке», подписавшей главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача и расставшейся с канадцем Майком Пелино, правой рукой Железного Майка — Кинэна. Недавно босс «Металлурга» Геннадий Величкин отметил поворот вектора в штабе широким жестом — в четвертьфинале ЮЧМ предоставил чехам раздевалку «сталеваров». Они ответили сенсационной победой над канадцами. Теперь дело за «малым» — сохранить центрфорварда Коваржа, требующего немалого увеличения зарплаты. Плюс вернуть из-за океана доморощенного Кулемина.

А Пелино молва отправляет в «Авангард», где пока не определились с главным тренером. На этот пост молва сватает Харийса Витолиньша, в Омске же говорят, что достигнута договоренность с Дмитрием Рябыкиным , входившим в прежние штабы команды. Важный вопрос — продлят ли отношения с ее капитаном Медведевым, имевшим большой вес в принятии игровых решений.

Тишина и в ЦСКА, опять не дотянувшегося до Кубка Гагарина. Скорее всего, вернется в Омск ветеран Сан Саныч Попов, которому в последний день лета исполнится 38 лет. Московские армейцы отпустили в Уфу своего воспитанника Жаркова. Рассматривает варианты продолжения карьеры в НХЛ защитник Киселевич. Уходящий сезон олимпийский чемпион провел далеко не так ярко, как предыдущий. Ходят разговоры о возвращении за океан Ничушкина. Пробившись из листа ожидания в состав на ЧМ-2017, он так и не сыграл на своей второй Олимпиаде и не поехал на планетарное первенство мира в Данию..

Московское «Динамо», вернув в клуб своего бывшего успешного патрона Валерия Шанцева (на пост гендиректора), твердо намерено взять реванш за провал в чемпионате-2017/18. Бело-голубые возвратили ветерана Афиногенова, подписали центрфорварда Закриссона, выстрелившего в «Сибири». При этом расстались с несколькими мастерами. Вот-вот объявят об усилении тренерского штаба Андреем Николишиным и Олегом Ореховским . Они будут помогать сохранившему пост главного Владимиру Воробьеву . Если что-то у динамовцев пойдет не так, Николишин может принять штурвал.

А в рвущемся в олигархи «Автомобилисте» уже назначили наставника — своего, родного Андрея Мартемьянова , заявившего о себе успешной работой в «Амуре». Еще по ходу прошлого сезона клуб из Екатеринбурга обозначил амбициозные намерения, сделав жирное предложение Мозякину. Но главный бомбардир всея Руси остался в «Магнитке». Теперь на вакансию главного снайпера приглашен канадец Секстон, неуютно чувствовавший в ежовых рукавицах Андрея Назарова в «Нефтехимике».

Наполеоновские планы — это хорошо. Практикой КХЛ доказано: тернистый пусть к Эвересту лежит через современный ледовый дворец. Или хотя бы вместительный, как МСА «Лужники», где до сезона-2015/16 квартировало московское «Динамо». Увы, арены у ЦСКА и «Автомобилиста» допотопные. Столичные армейцы, правда, обещают удивить 20-тысячником. Вопрос о строительстве решен, он дело времени. А Кубок Гагарина нужен ЦСКА еще вчера…