«Ротор» проиграл «Крыльям Советов» во втором тестовом матче на арене ЧМ-2018 в Волгограде

ТАСС , 2 мая. Волгоградский «Ротор» со счетом 0:2 уступил самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча стала вторым тестовым матчем на «Волгоград-Арене», которая примет игры чемпионата мира 2018 года.

В турнирной таблице «Ротор» занимает 16-е место, набрав 37 очков, «Крылья Советов» с 79 очками идут вторыми. Лидирует в турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» (80), третье место занимает красноярский «Енисей» (77 очков).

В следующем матче «Ротор» 6 мая на выезде сыграет с «Томью», «Крылья Советов» в тот же день встретятся с «Кубанью».

"Волгоград-Арена" вмещает 45 тысяч зрителей, в прошедшем матче загруженность трибун составила 50%. До начала чемпионата мира на стадионе пройдет еще одна тестовая игра — 9 мая состоится финальный матч Кубка России между «Тосно» из Ленинградской области и курским «Авангардом». Стадион планируется заполнить на 100%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На «Волгоград-Арене» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).