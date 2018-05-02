Дан старт международному соревнованию «Пять колец Москвы»

2 мая стартовало международное соревнование «Пять колец Москвы», которое продлится пять дней. Корреспондент «360» Ксения Жеребцова пообщалась с участниками состязания.

Перед смертью, как говорят, не надышишься, но это не про них. До самого момента старта участники велогонки снова и снова преодолевают будущую дистанцию — велосипед в это время превращается в велотренажер.

Шоссейную велогонку «Пять колец Москвы» также называют многодневкой. В первый день испытание было не самым сложным, однако впереди еще четыре дня, два из которых велосипедисты проведут в 50-ти километрах от города. Режим сложный, подготовка соответствующая.

Начиная уже с ноября месяца они готовятся через ряд международных стартов, которые проходят на территории Европы, Азии. Вот, допустим, если говорить о лидере нашей команды — Артем Овечкин , он выступал в Азии, он победил в очень престижной гонке

— Иракли Абрамян, главный тренер сборной России по шоссейному велоспорту.

Артем Овечкин собирает главные награды велогонок — майки лидера — по всему миру. В феврале привез из Турции, а в марте из Малайзии. От перелетов, чувствует, немного устал, но соревнования в России пропустить не мог.

Хороший настрой. Будем стараться победить, ну или достойно выглядеть, по крайней мере

— Артем Овечкин, чемпион России в индивидуальной велогонке.

Велосипедисты из Минской команды буквально наступают на пятки. Их лидер — Эдуард Ворганов , победил в турецкой многодневке десять дней назад.

У нас достаточно сильная команда, любой из гонщиков может показать высокие результаты

— Эдуард Ворганов, чемпион России в групповой велогонке.

Стартовали велосипедисты с интервалом в одну минуту. Четыре километра пролетели под колесами за несколько минут. Для 150-ти гонщиков из семи стран мира эта дистанция — входной билет на следующие этапы. Ну, а первые показатели — расстановка сил для судейской коллегии.