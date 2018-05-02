Таблица переходов КХЛ. 2 мая 2018 

1 мая многие слухи превратились в быль.
Дождались! Наконец-то клубы начали официально объявлять о трансферах. Переходы, подписания, обмены — с 1 мая в КХЛ всё это полностью легализовано. На Западе тут же дал о себе знать СКА, объявивший о переходе форвардов «Амура» Алексея Бывальцева и Олега Ли. Вернулся в Санкт-Петербург Александр Дергачёв, находившийся в скрытой аренде в «Спартаке». У «Югры» приобретены талантливые Морозов и Марченко.
Спартаковцы, помимо Дергачёва, лишились нападающих Никиты Ли и Артёма Подшендялова, в обмен на которых получили вратаря Хомченко из «Салавата» и защитника Руслана Педана из «Сочи». Покинули состав москвичей и известные ветераны — защитники Бондарев, Кольцов, нападающий Мирнов.
ЦСКА пока понёс одну потерю — в Уфу перебрался Владимир Жарков. Вернулся из скрытой сочинской аренды силовой защитник Артём Чмыхов, продлены контракты со Скоттом, Науменковым и Макеевым. Продолжает активно переподписывать своих лидеров «Йокерит». Вратарь Запольски и защитник Лауридсен остаются в Хельсинки.
Важная новость пришла из Ярославля. Егор Коршков остаётся в «Локомотиве», в НХЛ он не уезжает. Как и его боевой товарищ Павел Красковский, также продливший контракт с «железнодорожниками». Удалось сохранить нескольких своих талантов «Северстали». Вовченко и Гераськин продолжают развиваться в Череповце.
Московское «Динамо» объявило о расторжении контрактов с Рыловым, Кутейкиным и Карсумсом. Латвиец продолжит карьеру в «Спартаке», остальным подыскивают новые клубы. Двухлетний контракт подписан с шведским нападающим Закриссоном. Рижские динамовцы сохранили в своих рядах форварда Макмиллана, минские — подписали экс-новосибирца Артёмова и вернули из Северной Америки защитника Евенко.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы
Запад
КлубУшлиПришлиПродлили контрактыСКАгт. Знарок (ЦСКА), т. Витолиньш, т. Федосов, з. Хафизуллин («Ак Барс»), з. Зубарев («Салават Юлаев»), н. Шипачёв («Автомобилист»), н. Ковальчук* («Рейнджерс», НХЛ), в. Коскинен («Эдмонтон», НХЛ), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Войнов (НХЛ) гт. И. Воробьёв, т. Гатиятулин, н. Кравцов, н. Кручинин (все — «Трактор»), т. Кудашов, н. Михеев («Авангард»), н. Бывальцев, н. Ли (оба — «Амур»), н. Дергачёв, з. Юдин (оба — «Спартак»), н. Зернов («Лада»), н. Морозов, н. Марченко (оба — «Югра») н. Дацюк, н. Мальцев, з.Рундблад, в. Мельничук, н. Тихонов, з.РукавишниковЦСКАн. Ничушкин («Даллас», НХЛ), з. Ожиганов («Торонто», НХЛ), з. Киселевич (НХЛ, «Ак Барс»), н. Окулов, н. Кузьменко (оба — НХЛ), н. Жарков («Салават Юлаев») з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — «Сибирь»), н. Кагарлицкий («Северсталь»), н. Толчинский («Шарлотт», АХЛ), з. Дальбек («Каролина», НХЛ), н. Слепышев («Эдмонтон», НХЛ), з. Чмыхов («Сочи») з. Науменков, з. Макеев, н. Скотт«Йокерит»владелец Харкимо, гт. Ялонен (сборная Финляндии), н. Толванен («Нэшвилл», НХЛ), н. Хухтала, н. Палола («Куньлунь) гт. Марьямяки (сборная Финляндии), з. Рейни, н. Хальме, н. Монто, з. Нурмикантан. Ниеми, н. Мяки, н. Норман, н. Пильстрём, з. Лепистё, в. Запольски, з. Лауридсен«Локомотив»з. Любушкин («Аризона», НХЛ), в. Судницин («Трактор»), з. Елесин (НХЛ) н. Санников, в. Салак (оба — «Сибирь»), н. Деарне («Рейнджерс», НХЛ) гт. Квартальнов, н. Тальбо, з. Коледов, з. Кутузов, н. Красковский, н. Коршков«Сочи»з. Мамкин («Ак Барс»), т. Ореховский («Динамо» М), з. Полашек («Нефтехимик»), з. Р. Педан («Спартак»), з. Чмыхов (ЦСКА) з. Мусин («Ак Барс»), н. Розен («Векше», Швеция), н. Подшендялов («Спартак») гт. Зубов, т. Ореховский, т. Каарела, в. Барулин, н. Акмальдинов, н. Коллинз, з. Хомицкий, з. Щитов«Спартак»т. Потайчук, т. Костючёнок, в. Свенссон, в. Синягин, з. Кольцов, з. Свиязов, з. Лаюнен, з. Бондарев, з. Звягин, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Дергачёв, з. Юдин (оба — СКА), н. Стоа, н. Подшендялов («Сочи»), н. Мирнов, н. Шацкий, н. Орлов, н. Н. Ли («Салават Юлаев») т. Уланов, т. Гоголев, в. Хомченко («Салават Юлаев»), з. Р. Педан («Сочи»), в. Хомченко («Салават Юлаев») з. Гончаров («Салават Юлаев»), в. Гудачек («Северсталь»), н. Карсумс («Динамо» М), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Ганзл («Нефтехимик»), н. Даугавиньш («Торпедо»), н. Филатов («Нефтехимик») гт. Епанчинцев, з. Кулик, н. Никонцев, н. Черных, н. Максвелл, з. Калинин, н. Талалуев, н. Жолобов, н. Кляузов, в. Трушков, в. Беспалов, н. Цыплаков, н. Трунёв, н. Хохлачёв«Северсталь»президент Кряталов, н. Кагарлицкий (ЦСКА), в. Гудачек («Спартак»), з. Мазур («Мора», Швеция) президент Германов, в. Фурх («Авангард») гт. Гулявцев, з. Верёвкин, н. Казаковцев, в. Магарилов, н. Яшин, з. Васильев, н. Щербина, н. Монахов, з. Калашников, н. Гераськин, з. Зарубин, н. Вовченко«Динамо» Мн. Анисин, з. Соловьёв, н. Артюхин, н. Терещенко, н. Казионов, н. Игнатушкин, н. Сопин, т. Бойков, т. Скопинцев, гендиректор Фёдоров, з. Рылов, з. Кутейкин, н. Карсумс («Спартак»), з. Зайцев («Бингхэмптон», АХЛ) гендиректор Шанцев, т. Николишин, т. Ореховский (ХК «Сочи»), н. Закриссон («Сибирь»), з. Койвисто («Кярпят»), з. Миронов («Колорадо», НХЛ), н. Афиногенов («Витязь»), н. Индрашис («Динамо» Р), н. Зернов («Лада») гт. В. Воробьёв«Динамо» Мнз. Денисов («Сайпа»), з. Коробовн. Артёмов («Сибирь»), з. Евенко («Стоктон», АХЛ) гт. Дуайер, т. Стась, т. Кольцов, т. Кудин, з. Осипов, з. Хенкель, н. Парфеевец«Витязь»т. Якубов («Авангард»), т. Шталенков, н. Афиногенов («Динамо» М) т. Вехвилайнен, т. Малков, т. Прокопьев, в. Ортио («Шеллефтео», Швеция) н. Выглазов, н. Никулин, з. Воронков, в. Сапрыкин, в. Самонов, з. Паутов, н. Двуреченский, з. Романов«Слован»з. Ворачек, н. Ржепик (оба — «Спарта»), н. Микуш («Литвинов») гт. Занковец«Динамо» Рн. Индрашис («Динамо» М) гт. Анкипанс, н. Макмиллан
Ещё до официального открытия рынка свободных агентов трансферный рынок взорвала «Сибирь». Новосибирцы, решившие сменить всю пятёрку легионеров, объявили о подписании четырёх иностранцев. Помимо того, что они вернули вратаря Дэнни Тейлора, серией нападок подверглась финская лига. А точнее, её финалисты «Таппара» и «Кярпят». Проигравшие вынуждены были отдать капитана Юкку Пелтолу, а новоявленные чемпионы своих лучших форвардов Юлиуса Юнттилу и француза Шарля Бертрана. Кроме того, из «Кярпята» в КХЛ перебрался Микаэль Руохомаа. Вместе со связкой Пуустинен — Няттинен, выигравшей в минувшем сезоне Лигу чемпионов, он усилил «Нефтехимик». Такую массовую закупку финские СМИ назвали не иначе, как ограблением их чемпионата российскими клубами. А ведь по меркам КХЛ «Сибирь» и «Нефтехимик» далеко не олигархи.
Из иностранцев, пополнивших клубы Восточной конференции, выделяются Либор Кашик и Максим Матушкин. Чешский вратарь, ставший уже пятым легионером «Амура» из этой страны, призван заменить Юху Метсолу. Что касается новичка «Магнитки», то Матушкин-младший — личность, как ни крути, интересная. Сын известного тренера и функционера родился в Беларуси, обладает шведским гражданством, а как защитник раскрылся в финской лиге. Владение русским языком наверняка поможет Максиму адаптироваться в Магнитогорске, но подписывать 28-летнего легионера после первого ударного сезона — это несколько рискованно. Не находите, Геннадий Иванович?
В основном клубы в первый день открытия рынка объявляли фамилии тех игроков, с кем им не по пути. «Адмирал» отказался от чемпиона мира среди молодёжи Максима Кицына, перспективного защитника Даниила Курашова и главного силовика Самвела Мнацяна. «Автомобилист» не только расчистил места для новых легионеров, но и расстался с легендой клуба Алексеем Симаковым. Не стала продлевать контракт со своим капитаном Сергеем Коньковым и «Сибирь». В соседнем Омске также попрощались с рядом игроком во главе с легионерами Йонасом Анелёвом и Чадом Ро.
Но всё же самым активным на Востоке оказался «Салават Юлаев». Уфимцы подтвердил уже ранее анонсируемые ранее переходы Метсолы, Хохрякова и Кугрышева, заполучили из «Югры» молодого центра Шэна, закрыли позицию чекера экс-«армейцем» Жарковым и забрали из «Магнитки» защитника Терещенко. Правда, и покинуло столицу Башкирии немало качественных игроков. Отнюдь не факт, что новички сильнее тех, с кем решили расстаться. Последним, кто сошёл с корабля, стал Александр Логинов, не так давно представлявший «Салават Юлаев» на Матче звёзд.
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Восток
КлубУшлиПришлиПродлили контракты«Ак Барс»з. Мусин (ХК «Сочи»), з. Батыршин, н. Глинкин («Автомобилист», «Трактор»), н. Малыхин («Автомобилист»), н. Свитов, н. Обухов, з. Охтамаа («Кярпят», Финляндия) в. Билялов («Югра»), з. Киселевич («Ак Барс»), з. Хафизуллин (СКА), з. Мамкин (ХК «Сочи»), з. А. Педан («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Зернов («Лада»), н. Михеев («Югра»), н. Лазарев («Торпедо») в. Гарипов«Салават Юлаев»гт. Вестерлунд, в. Скривенс, в. Хомченко («Спартак»), з. Бартулис, з. Логинов («Сибирь»), з. Гончаров («Спартак»), н. Коротков, н. Юньков, н. Саюстовгт. Цулыгин, в. Метсола («Амур»), з. Терещенко («Металлург»), з. Зубарев (СКА), н. Кугрышев, н. Хохряков (оба — «Авангард»), н. Шэн («Югра»), н. Жарков (ЦСКА), н. Н. Ли («Спартак») з. Панин, з. Ларсен, н. Умарк, н. Солодухин, н. Майоров, гт. Цулыгин, з. Гареев, в. Федотов«Трактор»гт. Гатиятулин (СКА), в. Францоуз (НХЛ), з. Вишневский («Автомобилист»), н. Кручинин, н. Кравцов (оба — СКА), з. Климонтовгт. Титов («Авангард»), гт. Разин, в. Судницин («Локомотив»), н. Бергстрём («Сибирь»), н. Глинкин («Ак Барс») з. Рясенский, з. Никитин, н. Полыгалов, н. Шолохов, з. Жульдиков, н. Афонасьевский, з. Лавриненко, з. Карпухин, н. Йюнге, н. Рыбаков«Автомобилист»гт. Крикунов, в. Сохатский, з. Куляш, з. Мегалинский, н. Михнов, н. Симаков, н. Кинг, н. Парентогт. Мартемьянов, т. Шафранов, т. Шалдыбин (все — «Амур»), з. Вишневский («Трактор»), н. Секстон («Нефтехимик»), н. Шипачёв (СКА), Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин (оба — «Амур»), н. Белоусов («Лада»), н. Да Коста («Серветт», Швейцария), н. Доус («Барыс»), н. Малыхин, н. Глинкин (оба — «Ак Барс») н. Чесалин, в. Устинский, н. Кучерявенко, н. Паре, з. Бодров«Металлург»т. Пелино («Авангард»), т. Звягин, в. Самсонов («Вашингтон», НХЛ), н. Ян Коварж (НХЛ), н. Осала, з. Терещенко («Салават Юлаев») гт. Яндач, т. Калоус (оба — сборная Чехии), з. Верещагин («Сибирь»), з. Матушкин (Эссят»), н. Зернов («Лада»), н. Кулёмин (НХЛ), н. Пакаринен («Эдмонтон», НХЛ) з. Бирюков, з. Береглазов, н. Мозякин, в. Кошечкин, н. Тимкин«Нефтехимик»з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), з. Густафссон («Лулео», Швеция), н. Секстон («Автомобилист»), н. Еглич, н. Филатов, н. Ганзл, (оба — «Спартак»), н. Эвербергн. Пуустинен, н. Няттинен (оба — «Ювяскюля», Финляндия), н.Руохомаа («Кярпят», Финляндия), з. Полашек («Сочи») в. Ежов, з. Сорокин, з. Волгин, н. Бикмуллин, н. Аркалов, н. Нестрашил, н. Хайруллин, н. Якимов, н. Здунов, н. Хисамутдинов, гм. Якупов«Авангард»председатель совета директоров Дыбаль, президент Шалаев, гт. Титов («Трактор»), в. Фурх («Северсталь»), з. Анелёв, н. Лемтюгов, н. Хохряков, н. Кугрышев (оба — «Салават Юлаев»), н. Ро, н. Пёрселл, н. Михеев (СКА) председатель совета директоров Крылов, президент Сушинский, т. Якубов («Витязь»), т. Пелино («Металлург»), т. Соколов, н. Варфоломеев («Югра»), в. Салак, н. Бергстрём (оба — «Сибирь») з. Меньшиков, з. Чудинов, н. Манукян, н. Назаркин, н. Самохвалов, н. Щегольков, з. Дервук«Амур»гт. Мартемьянов, т. Шафранов, т. Шалдыбин (все — «Автомобилист»), в. Метсола («Салават Юлаев»), н. Бывальцев, н. Ли (оба — СКА), н. Бабинцев («Юта», ECHL) гт. Борщевский, в. Кашик («Злин», Чехия), н. Филиппи («Либерец», Чехия) з. Камалов, з. Коларж, н. Кириллов, н. Клопов, н. Потехин, н. Рассказов, н. Величкин, н. Дедунов, н. Зогорна, н. И. Беляков«Сибирь»т. Зубов, в. Салак («Авангард», «Локомотив», «Ферьестад», Швеция), з. Верещагин («Металлург»), з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — ЦСКА), н. Санников («Локомотив»), н. Тичар, н. Закриссон («Динамо» М), н. Бергстрём («Авангард», «Трактор»), н. Артёмов («Динамо» Мн), н. Энеруд, н. Энлунд, н. Горбунов, н. Коньковт. Кривченков («Сибирские Снайперы», МХЛ), в. Тейлор («Беллевиль», АХЛ), з. Логинов («Салават Юлаев»), н. Романцев («Металлург», ВХЛ), н. Бертран), н. Юнттила (оба — «Кярпят», Финляндия) н. Пелтола («Таппара», Финляндия) в. Красиков, з. Лукин, з. Демидов, з. Морозов, н. Зырянов, н. Первушин, н. Шаров, н. Бодров, з. Макаров«Барыс»н. Акользин («Арлан», Казахстан), н. Доус («Автомобилист»), з. Савченко, н. Жайлауов, н. Райт, н. Савенков («Арлан», Казахстан) в. Граховина («Таппара», Финляндия) н. Ярошенко, з. Полохов, з. Диц, в. Карлссон«Адмирал»президент Юсупов, и.о.гт. Леонтьев, з. Волченков, з. Мамашев, з. Глухов, з. Моррисонн, з. Мнацян, з. Ильин, з. Курашов, н. Сен-Пьер, н. Жафяров, н. Александров, н. Кицын, н. Махановский, н. Другов, н. Фищенкогт. Светлов, т. Пятанов, т. Матыцин«Куньлунь»гт. Карпентер, т. Кравчук, з. Дялога, з. Кулда (оба — «Спарта», Чехия), н. Риссанен «КалПа», Финляндия), н. Чипчура («Кёльн», Германия), в. Хелльберг (СКА) гт. Тапола («Таппара»), н. Палола («Йокерит»), н. Савинайнен («Югра») в. Хелльберг, в. Скрынник, н. Бек«Торпедо»гт. Скудра, з. Кундратек, н. Даугавиньш («Спартак»), н. Костицын, н. Лазарев («Ак Барс») гм. Голубовский, гт, Андриевскийв. Галимов, н. Веряев