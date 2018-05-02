Таблица переходов КХЛ. 2 мая 2018

1 мая многие слухи превратились в быль.

ЦСКА пока понёс одну потерю — в Уфу перебрался Владимир Жарков . Вернулся из скрытой сочинской аренды силовой защитник Артём Чмыхов , продлены контракты со Скоттом, Науменковым и Макеевым. Продолжает активно переподписывать своих лидеров «Йокерит». Вратарь Запольски и защитник Лауридсен остаются в Хельсинки.

Важная новость пришла из Ярославля. Егор Коршков остаётся в «Локомотиве», в НХЛ он не уезжает. Как и его боевой товарищ Павел Красковский , также продливший контракт с «железнодорожниками». Удалось сохранить нескольких своих талантов «Северстали» . Вовченко и Гераськин продолжают развиваться в Череповце.

Московское «Динамо» объявило о расторжении контрактов с Рыловым, Кутейкиным и Карсумсом. Латвиец продолжит карьеру в «Спартаке», остальным подыскивают новые клубы. Двухлетний контракт подписан с шведским нападающим Закриссоном. Рижские динамовцы сохранили в своих рядах форварда Макмиллана, минские — подписали экс-новосибирца Артёмова и вернули из Северной Америки защитника Евенко.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы

Запад

КлубУшлиПришлиПродлили контрактыСКАгт. Знарок (ЦСКА), т. Витолиньш, т. Федосов, з. Хафизуллин («Ак Барс»), з. Зубарев («Салават Юлаев»), н. Шипачёв («Автомобилист»), н. Ковальчук* («Рейнджерс», НХЛ), в. Коскинен («Эдмонтон», НХЛ), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Войнов (НХЛ) гт. И. Воробьёв, т. Гатиятулин, н. Кравцов, н. Кручинин (все — «Трактор»), т. Кудашов, н. Михеев («Авангард»), н. Бывальцев, н. Ли (оба — «Амур»), н. Дергачёв, з. Юдин (оба — «Спартак»), н. Зернов («Лада»), н. Морозов, н. Марченко (оба — «Югра») н. Дацюк, н. Мальцев, з.Рундблад, в. Мельничук, н. Тихонов, з.РукавишниковЦСКАн. Ничушкин («Даллас», НХЛ), з. Ожиганов («Торонто», НХЛ), з. Киселевич (НХЛ, «Ак Барс»), н. Окулов, н. Кузьменко (оба — НХЛ), н. Жарков («Салават Юлаев») з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — «Сибирь»), н. Кагарлицкий («Северсталь»), н. Толчинский («Шарлотт», АХЛ), з. Дальбек («Каролина», НХЛ), н. Слепышев («Эдмонтон», НХЛ), з. Чмыхов («Сочи») з. Науменков, з. Макеев, н. Скотт«Йокерит»владелец Харкимо, гт. Ялонен (сборная Финляндии), н. Толванен («Нэшвилл», НХЛ), н. Хухтала, н. Палола («Куньлунь) гт. Марьямяки (сборная Финляндии), з. Рейни, н. Хальме, н. Монто, з. Нурмикантан. Ниеми, н. Мяки, н. Норман, н. Пильстрём, з. Лепистё, в. Запольски, з. Лауридсен«Локомотив»з. Любушкин («Аризона», НХЛ), в. Судницин («Трактор»), з. Елесин (НХЛ) н. Санников, в. Салак (оба — «Сибирь»), н. Деарне («Рейнджерс», НХЛ) гт. Квартальнов, н. Тальбо, з. Коледов, з. Кутузов, н. Красковский, н. Коршков«Сочи»з. Мамкин («Ак Барс»), т. Ореховский («Динамо» М), з. Полашек («Нефтехимик»), з. Р. Педан («Спартак»), з. Чмыхов (ЦСКА) з. Мусин («Ак Барс»), н. Розен («Векше», Швеция), н. Подшендялов («Спартак») гт. Зубов, т. Ореховский, т. Каарела, в. Барулин, н. Акмальдинов, н. Коллинз, з. Хомицкий, з. Щитов«Спартак»т. Потайчук, т. Костючёнок, в. Свенссон, в. Синягин, з. Кольцов, з. Свиязов, з. Лаюнен, з. Бондарев, з. Звягин, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Дергачёв, з. Юдин (оба — СКА), н. Стоа, н. Подшендялов («Сочи»), н. Мирнов, н. Шацкий, н. Орлов, н. Н. Ли («Салават Юлаев») т. Уланов, т. Гоголев, в. Хомченко («Салават Юлаев»), з. Р. Педан («Сочи»), в. Хомченко («Салават Юлаев») з. Гончаров («Салават Юлаев»), в. Гудачек («Северсталь»), н. Карсумс («Динамо» М), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Ганзл («Нефтехимик»), н. Даугавиньш («Торпедо»), н. Филатов («Нефтехимик») гт. Епанчинцев, з. Кулик, н. Никонцев, н. Черных, н. Максвелл, з. Калинин, н. Талалуев, н. Жолобов, н. Кляузов, в. Трушков, в. Беспалов, н. Цыплаков, н. Трунёв, н. Хохлачёв«Северсталь»президент Кряталов, н. Кагарлицкий (ЦСКА), в. Гудачек («Спартак»), з. Мазур («Мора», Швеция) президент Германов, в. Фурх («Авангард») гт. Гулявцев, з. Верёвкин, н. Казаковцев, в. Магарилов, н. Яшин, з. Васильев, н. Щербина, н. Монахов, з. Калашников, н. Гераськин, з. Зарубин, н. Вовченко«Динамо» Мн. Анисин, з. Соловьёв, н. Артюхин, н. Терещенко, н. Казионов, н. Игнатушкин, н. Сопин, т. Бойков, т. Скопинцев, гендиректор Фёдоров, з. Рылов, з. Кутейкин, н. Карсумс («Спартак»), з. Зайцев («Бингхэмптон», АХЛ) гендиректор Шанцев, т. Николишин, т. Ореховский (ХК «Сочи»), н. Закриссон («Сибирь»), з. Койвисто («Кярпят»), з. Миронов («Колорадо», НХЛ), н. Афиногенов («Витязь»), н. Индрашис («Динамо» Р), н. Зернов («Лада») гт. В. Воробьёв«Динамо» Мнз. Денисов («Сайпа»), з. Коробовн. Артёмов («Сибирь»), з. Евенко («Стоктон», АХЛ) гт. Дуайер, т. Стась, т. Кольцов, т. Кудин, з. Осипов, з. Хенкель, н. Парфеевец«Витязь»т. Якубов («Авангард»), т. Шталенков, н. Афиногенов («Динамо» М) т. Вехвилайнен, т. Малков, т. Прокопьев, в. Ортио («Шеллефтео», Швеция) н. Выглазов, н. Никулин, з. Воронков, в. Сапрыкин, в. Самонов, з. Паутов, н. Двуреченский, з. Романов «Слован» з. Ворачек, н. Ржепик (оба — «Спарта»), н. Микуш («Литвинов») гт. Занковец«Динамо» Рн. Индрашис («Динамо» М) гт. Анкипанс, н. Макмиллан

Ещё до официального открытия рынка свободных агентов трансферный рынок взорвала «Сибирь». Новосибирцы, решившие сменить всю пятёрку легионеров, объявили о подписании четырёх иностранцев. Помимо того, что они вернули вратаря Дэнни Тейлора , серией нападок подверглась финская лига. А точнее, её финалисты «Таппара» и «Кярпят». Проигравшие вынуждены были отдать капитана Юкку Пелтолу, а новоявленные чемпионы своих лучших форвардов Юлиуса Юнттилу и француза Шарля Бертрана . Кроме того, из «Кярпята» в КХЛ перебрался Микаэль Руохомаа. Вместе со связкой Пуустинен — Няттинен, выигравшей в минувшем сезоне Лигу чемпионов, он усилил «Нефтехимик». Такую массовую закупку финские СМИ назвали не иначе, как ограблением их чемпионата российскими клубами. А ведь по меркам КХЛ «Сибирь» и «Нефтехимик» далеко не олигархи.

Из иностранцев, пополнивших клубы Восточной конференции, выделяются Либор Кашик и Максим Матушкин. Чешский вратарь, ставший уже пятым легионером «Амура» из этой страны, призван заменить Юху Метсолу. Что касается новичка «Магнитки», то Матушкин-младший — личность, как ни крути, интересная. Сын известного тренера и функционера родился в Беларуси, обладает шведским гражданством, а как защитник раскрылся в финской лиге. Владение русским языком наверняка поможет Максиму адаптироваться в Магнитогорске, но подписывать 28-летнего легионера после первого ударного сезона — это несколько рискованно. Не находите, Геннадий Иванович?

Но всё же самым активным на Востоке оказался «Салават Юлаев». Уфимцы подтвердил уже ранее анонсируемые ранее переходы Метсолы, Хохрякова и Кугрышева, заполучили из «Югры» молодого центра Шэна, закрыли позицию чекера экс-«армейцем» Жарковым и забрали из «Магнитки» защитника Терещенко. Правда, и покинуло столицу Башкирии немало качественных игроков. Отнюдь не факт, что новички сильнее тех, с кем решили расстаться. Последним, кто сошёл с корабля, стал Александр Логинов , не так давно представлявший «Салават Юлаев» на Матче звёзд.

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Восток