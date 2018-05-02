Когуашвили: у российских борцов было много ошибок, и над ними надо работать

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвёл итоги выступления своих подопечных на чемпионате Европы в Каспийске. В активе россиян четыре золотых, две серебряные и одна бронзовая награды. «Чем ближе Олимпиада, тем тяжелее бороться ребятам. В начале олимпийского цикла всегда сложнее бороться, поэтому год назад мы не так успешно провели чемпионат Европы. Но сейчас четыре золота даже при том, что у наших борцов было много ошибок, и над этими ошибками надо работать. В 97 кг Муса Евлоев был хорошо готов, но отборолся неудачно. Но он сильный и перспективный борец, не опустит рук и будет дальше работать. В этом весе он один из сильнейших, но есть и внутренняя конкуренция для него. Жаль, что в весе до 87 кг не боролся украинец Жан Беленюк . Он мог бы усилить конкуренцию. По-прежнему считаю его и Чакветадзе одними из сильнейших в этом весе», — передаёт слова Когуашвили корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов Победу в весовой категории до 87 кг одержал на чемпионата Европы в Каспийске россиянин Бекхан Оздоев.