Андраник Бабаян: Как минимум на ничью мы сегодня наиграли

— Я считаю, что поражение, которое мы сегодня получили, мы его не заслуживали, — приводит слова Бабаяна официальный сайт «Волгаря». — Считаю, что план на игру мы выбрали правильный, с учетом того, как играет «Енисей», мы немножко сегодня перестроили и играли в три центральных защитника, с двумя крайними, чтобы не позволить игрокам соперника, в частности Обрадовичу и Кутьину, принимать свободно мячи в штрафной.

Считаю, что план на игру был выполнен, по большому счету там были конечно моменты у наших ворот, но мы блокировали и удары и прострелы, которые были. По поводу двух пенальти, конечно, любому тренеру неприятно проигрывать 1:2 при условии, что в твои ворота забивают два гола с одиннадцатиметровой отметки, причем, второй пенальти был назначен за игру рукой нашего защитника, но перед этим был толчок в спину, на который арбитр просто не отреагировал.

Это видел я, мои руководители с трибун, поэтому, я считаю, что необоснованный пенальти, как минимум на ничью мы сегодня наиграли. Хочу поблагодарить своих ребят, за ту самоотдачу, которую они проявили. Могу сказать, что по пятибалльной системе на шесть, команда бьется и отдается игре как в последний раз. Честно говоря, очень приятно за них, немножко где-то что-то нам не хватает.

Естественно уровень «Енисея», подбор игроков превосходит наш. Да и условия, цели и задачи другие, выше чем у нас, на данный момент. Надеюсь, что когда-то такой момент будет и в Астрахани, очень хочу этого.