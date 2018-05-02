Игрок казанского «Рубина» может продолжить карьеру в Англии

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает ТАСС

По информации TEAMtalk, в услугах иранского форварда заинтересован «Вулверхэмптон», который намерен приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что на Азмуна претендуют «Эвертон», «Лестер Сити» и «Фулхэм», а также шотландский «Селтик».

В текущем сезоне чемпионата России Азмун провел за «Рубин» 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

"Вулверхэмптон" возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа и с 99 очками гарантировал себе попадание в Английскую премьер-лигу сезона-2018/19.