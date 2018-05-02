Ещё
Игрок казанского «Рубина» может продолжить карьеру в Англии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок казанского «Рубина» может продолжить карьеру в Англии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает ТАСС.
По информации TEAMtalk, в услугах иранского форварда заинтересован «Вулверхэмптон», который намерен приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.
Отмечается, что на Азмуна претендуют «Эвертон», «Лестер Сити» и «Фулхэм», а также шотландский «Селтик».
В текущем сезоне чемпионата России Азмун провел за «Рубин» 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
"Вулверхэмптон" возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа и с 99 очками гарантировал себе попадание в Английскую премьер-лигу сезона-2018/19.
Газета.Ru: последние новости
"Панатинаикос" ведет переговоры об участии в баскетбольной Лиге чемпионов СМИ: победитель Кубка России сезона-2017/18 может не попасть в Лигу Европы Винер-Усманова: Жуков работал на посту главы ОКР грамотно и вдумчиво
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Конец карьеры уже близко»16
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение