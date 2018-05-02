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Накачанные красотки и силачи-бодибилдеры: в Ростове пройдет чемпионат по фитнесу и фитнес-бикини
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Накачанные красотки и силачи-бодибилдеры: в Ростове пройдет чемпионат по фитнесу и фитнес-бикини 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове на улице Гусева, 2а/5 пройдет открытый чемпионат города по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини. На организацию соревнований из городского бюджета выделят около 100 тысяч рублей. Мероприятие начнется 25 мая в 14 часов дня.
— В два часа дня пройдет торжественное открытие, затем показательные выступления. На чемпионате будет работать комментатор и фотографы, — сказано в техническом задании на сайте госзакупок.
На соревнованиях по бодибилдингу судьи оценивают пропорции тел спортсменов, тонус и рельефность их мышц, а также красоту и обаяние. В фитнес-бикини же больше внимания обращают на привлекательную внешность и красивую фигуру без явного мышечного рельефа.
Недавно кубок России по фитнесу завоевала ростовчанка Евгения Мищенко. Всего в соревнованиях Ростовскую область представляли 16 спортсменов.
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