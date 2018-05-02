Накачанные красотки и силачи-бодибилдеры: в Ростове пройдет чемпионат по фитнесу и фитнес-бикини

В Ростове на улице Гусева, 2а/5 пройдет открытый чемпионат города по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини. На организацию соревнований из городского бюджета выделят около 100 тысяч рублей. Мероприятие начнется 25 мая в 14 часов дня.

— В два часа дня пройдет торжественное открытие, затем показательные выступления. На чемпионате будет работать комментатор и фотографы, — сказано в техническом задании на сайте госзакупок.

На соревнованиях по бодибилдингу судьи оценивают пропорции тел спортсменов, тонус и рельефность их мышц, а также красоту и обаяние. В фитнес-бикини же больше внимания обращают на привлекательную внешность и красивую фигуру без явного мышечного рельефа.