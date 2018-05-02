Стали известны составы «Ромы» и «Ливерпуля» на ответный полуфинальный матч ЛЧ

Итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль» определились со стартовыми составами на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Ромы»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Джеко.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вудбёрн, Ингс, Соланке.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая в 21:45 мск. Первая встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу английской команды.