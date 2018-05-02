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Стали известны составы «Ромы» и «Ливерпуля» на ответный полуфинальный матч ЛЧ
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Стали известны составы «Ромы» и «Ливерпуля» на ответный полуфинальный матч ЛЧ 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль» определились со стартовыми составами на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Ромы»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Джеко.
Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Жуан Жезус, Гоналон, Жерсон, Ундер, Антонуччи.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вудбёрн, Ингс, Соланке.
Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая в 21:45 мск. Первая встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу английской команды.
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