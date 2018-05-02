«Наркомовские 100 грамм»: зачем их давали бойцам на фронте

Правило выдачи бойцам «наркомовских 100 грамм» было введено ещё во время Финской войны. Насчет же того, какая норма спиртного полагалась солдатам Рабоче-крестьянской Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны существуют разные сведения, часто опровергающие друг друга.

Когда стали наливать?

Когда же в русской армии начали «наливать»? Эта традиция идет ещё с петровских времен, когда солдатам для поднятия боевого духа стали раздавать так называемое хлебное вино.

До 1908 года во время военных действий нижние чины действующей армии получали по три чарки (160 граммов) водки в неделю, нестроевые — по две чарки. Годовая норма выдачи водки в праздничные дни равнялась 15 чаркам. Кроме того, офицер мог награждать отличившихся бойцов за свой счет.

С началом Первой мировой войны в Российской империи был введен сухой закон, но моряки по-прежнему получали «винную порцию».

Наркомовские 100 грамм

Впервые «наркомовские 100 грамм» были утверждены в январе 1940 года во время Финской войны. Авторство этой идеи принадлежит Клименту Ворошилову . Именно он предложил Сталину издать распоряжение о ежедневной выдаче бойцам Красной Армии 50 граммов сала («ворошиловский паек») и 100 граммов водки ("наркомовские 100 грамм"). Норма танкистов была удвоена, а летчикам, как элите вооруженных сил, полагалось по 100 граммов коньяка.

С 10 января по начало марта 1940 года военнослужащими Рабоче-крестьянской Красной Армии было выпито более 10 тонн водки и 8,8 тонны коньяка.

«Водочные постановления»

Нормы выдачи водки красноармейцам и командующему составу за время Великой Отечественной войны менялись несколько раз. Первое постановление ГКО за номером 562сс вышло 22 августа 1941 года. В нем говорилось: «Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40° водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейцу и начальствующему составу войск первой линии действующей армии». 25 августа последовал уточняющий приказ «О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день». Там было сказано о том, что боевые летчики и инженерно-технический состав аэродромов должны получать водку в тех же объемах, что и бойцы Красной Армии, сражавшиеся на передовой.

С 6 июня 1942 года новым постановлением Верховного главнокомандующего всеобщая выдача водки в Красной Армии была прекращена. Сталин сам внес правки в проект постановления, подготовленный ещё 11 мая. Теперь водку давали только тем военнослужащим, которые участвовали в наступательных операциях. Остальным наливали только по праздникам. Показательно, что из списка праздников, в которые военнослужащим разрешалось принять на грудь, Сталин лично вычеркнул Международный юношеский день.

12 ноября 1942 года правило «100 грамм» вновь ввели для тех, кто участвовал в боевых действиях на передовой. Резервным войскам, бойцам стройбата, работавшим под огнем противника и раненым (если разрешали врачи) предписывалось выдавать по 50 граммов водки в день. На Закавказском фронте вместо 100 граммов водки давали по 200 граммов портвейна или 300 граммов сухого вина.

Уже 30 апреля 1943 года вышло новое постановление ГКО № 3272 «О порядке выдачи водки войскам действующей армии». Согласно приказу, с 1 мая текущего года выдача водки личному составу прекращалась, 100 граммов полагалось теперь лишь бойцам передовой, участвующим в наступательных операциях, всем остальным — только в дни общественных и революционных праздников.

После Курской битвы, в конце августа 1943 года, водку впервые стали получать части НКВД и железнодорожные войска.

А пили ли?

Если верить документам, то пили в Великую Отечественную войну очень много. Особенно на передней линии фронта. Однако воспоминания фронтовиков на эту тему очень противоречивы.

Федор Ильченко, арестовавший фельдмаршала Паулюса, вспоминал о днях Сталинградской битвы: «Без спиртного невозможно было победить… мороз. Фронтовые 100 грамм стали дороже снарядов и спасали солдат от обморожения, так как многие ночи они проводили в чистом поле на голой земле…»

Совсем иные воспоминания у Дмитрия Вонлярского, воевавшего в разведке морской пехоты: «На фронте перед атакой иногда давали сто грамм, а у нас в батальоне было очень строго. Считаю, что в боевой обстановке алкоголь „для храбрости“ недопустим. Если ты трус, то напейся не напейся — все равно им останешься. А если ты мужчина, то будешь им в любой обстановке…»

Негативно отзывался о роли спиртного на фронте и режиссер Петр Тодоровский . На войне он был командиром взвода. «Конечно, перед боем ходили и раздавали бойцам водочку. Для храбрости, как полагается. На передовой появлялся бак со спиртом, и кому — сто грамм, кому — сто пятьдесят. Те бойцы, кто постарше, не пили. Молодые и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. „Старики“ знали, что от водки добра ждать не приходится».

Генерал армии Николай Лященко писал: «Восторженные поэты назвали эти предательские сто граммов „боевыми“. Большего кощунства трудно измыслить. Ведь водка объективно снижала боеспособность Красной Армии».

Отрицательно отзывался о «наркомовских 100 граммах» и Григорий Чухрай : «Нам в десанте давали эти пресловутые „сто грамм“, но я их не пил, а отдавал своим друзьям. Однажды в самом начале войны мы крепко выпили, и из-за этого были большие потери. Тогда я и дал себе зарок не пить до конца войны».

Повальное пьянство?

Конечно, утверждения о том, что Красная Армия одержала победу над фашистской Германией благодаря водке, — это вредное заблуждение. Пьяная армия небоеспособна по определению. Неслучайно Георгий Жуков приказывал взрывать оставленные немцами цистерны со спиртом.

Прошедший всю войну гвардии сержант Владимир Иванович Трунин вспоминал, что им, танкистам, запрещалось не только пить на фронте, но и курить: в танках стояли кассеты со снарядами, во время работы дизеля была опасность детонации от паров масляного бака, разогретого до 130 градусов. Спиртное же, говорит ветеран, давали только в стрелковых частях, и то нерегулярно. Многие от водки отказывались, либо меняли свою «сотку» на более необходимые в условиях войны вещи.

Снабжение частей «горючим» в конце войны закончилось, однако многие ветераны так и не смогли отвыкнуть от привычных 100 граммов. Это породило послевоенный рост алкоголизма в стране.