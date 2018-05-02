Кросас: «Если „Реал“ выигрывает ЛЧ 4 раза за 5 лет, то „Барселоне“ есть чего стыдиться»

Бывший игрок «Барселоны» Марк Кросас прокомментировал выход ”Реала” в финал Лиги чемпионов. Мадридцы выигрывали турнир в двух последних сезонах.

”Бавария” имела преимущество 180 минут, но две ошибки привели к их вылету. «Реал» в таких матчах справляется, как никто. Возмутительно говорить о работе рефери, когда они выходят в четвертый финал Лиги чемпионов за пять лет! «Бавария» нанесла в полуфинальных матчах 39 ударов, «Реал» — 16. Рефери влияет на игру, но не определяет ее исход.

Если ты выигрываешь Лигу чемпионов четыре раза за пять лет в эпоху, когда лучший футболист в истории играет за «Барселону», то кое-кому есть чего стыдиться", — цитирует Кросаса Marca.