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Алексанян и Манукян выиграли ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске
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Алексанян и Манукян выиграли ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 1 час назад
Армянские борцы Артур Алексанян и Максим Манукян одержали победы в весовых категориях до 97 и 82 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Каспийске. Алексанян в финальной схватке взял верх над соперником из Сербии Михелем Каджая со счётом 7:0. Бронзовыми призёрами в весовой категории до 97 кг стали Балаш Кис (Венгрия) и Матти Куосманен (Финляндия).
В весе до 82 кг Манукян уверенно поборол в финале белоруса Виктора Сосуновского со счётом 9:0. Бронзовыми призёрами стали Рафиг Гусейнов из Азербайджана и болгарин Даниэль Александров.
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