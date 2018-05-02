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Динияр Билялетдинов: «Рома» лишит пространства и Салаха, и всю атаку «Ливерпуля»
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Динияр Билялетдинов: «Рома» лишит пространства и Салаха, и всю атаку «Ливерпуля» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов выразил свое мнение об ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем». Первый матч завершился домашней победой англичан со счетом 5:2.
— Давайте вспомним предыдущий раунд, когда итальянцы выбили «Барселону» — фаворита в таких играх не бывает, — считает Билялетдинов. — Даже "Реал" вчера чудом прошел «Баварию».
— Но возможно настроить команду на второй подвиг подряд?
— «Роме» нечего терять, ей будет легче психологически. При этом нельзя давать англичанам разбежаться. Римляне попытаются строго сыграть в обороне. Не думаю, что сами они смогут создать много моментов у ворот «Ливерпуля», но при этом нас ждет битва.
— Салах способен повторить шоу недельной давности, когда нападающий к дублю добавил две голевые передачи?
— Думаю, сегодня хозяева не дадут пространства не только египтянину, но и всей атакующей линии красных. (Александр ЕФИМОВ)
Рома — Ливерпуль
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