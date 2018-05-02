«Включаешь трансляцию РСКГ и видишь американского гражданина на российских кольцевых трассах». Гонщики AG TEAM — о сезоне-2018 и не только

CAR.RU побывал в гостях у крайне амбициозного татарстанского гоночного коллектива AG TEAM и пообщался с пилотами.

AG TEAM — относительно новый игрок в российском автоспорте. «Новый» — не значит «зелёный». Нынешней зимой команда по-настоящему заявила о себе, выиграв чемпионат страны по зимним трековым гонкам вместе с Тимуром Тимерзяновым. Но то была зима — летний сезон Тимур, трёхкратный чемпион Европы по ралли-кроссу, в WorldRX за GRX TANECO едет. Впрочем, AG TEAM дефицита гоночных кадров не испытывает. В этом мы сами и убедились, проведя день в её боксах. Анвар Тутаев, Павел Кальманович — главная ставка коллектива. Павла вообще в роли своего рода «играющего тренера» можно рассматривать — столь опытен он. «Конюшня» рада видеть в своих рядах не только реактивных парней, но и пилотесс. Условие одно — та же реактивность. Так вот гоночную силу прекрасного пола в AG TEAM доказывают Лилия Давлетгареева и Татьяна Добрынина. Одна — в картинге, другая — в «кузовах», где и парни. Что ещё про AG TEAM вам такого сказать-то? Ах, да: ряды гоночной дружины пополнил американец Томас Джонсон ! Русские гонки, класс «Национальный» и быстрый Томас From USA!

Совершить визит в «берлогу» AG TEAM хотелось давненько. И тут как раз повод подвернулся — 1-й этап CanyonCup на автодроме KazanRing 28-29 апреля. Состав участников в классе «Национальный» немногочисленный, а основная часть заявившихся рассматривает старты в качестве неплохой подготовки к очередному этапу Российской серии кольцевых гонок (далее — РСКГ), который состоится уже 5-6 мая. Отлично, ведь пилоты несколько менее погружены в работу, чем это бывает на этапах первенства России. А для нас, желающих пообщаться тет-а-тет со спортсменами, такой расклад самый подходящий.

— AG TEAM — достаточно новый проект. И уже титул сильнейших в чемпионате страны по зимним трековым гонкам. Какие планы на летний сезон?

— Анвар Тутаев: Подтверждать и подтверждать те успехи, которые у нас получились в зимнем сезоне. Конечно же, летний сезон обещает быть очень интересным. Чемпионат Республики Татарстан — не менее увлекательное событие. Очевидно, что все наши силы нацелены на РСКГ. Это всероссийское соревнование, куда съезжается большое количество профессиональных пилотов, профессиональных команд, среди которых мы боремся за звание сильнейших. Только за него и боремся.

— В сезоне-2017 AG TEAM проехала не все этапы РСКГ. Верно?

— Павел Кальманович: Верно. В прошлом году я не ехал. Ехал Анвар. Сейчас он заметно прогрессирует. У меня тоже было представление о машине, проводил на ней нескольких тренировочных сессий. Анвар выступал на двух местных этапах. Плюс выезжали мы на Moscow Raceway. Достаточно неплохо показали себя, набирали опыт, информацию для этого сезона.

— Лилия, а вы?

— Лилия Давлетгареева: Я выступаю в картинге. Отстаиваю честь команды в Чемпионате Татарстана.

— Коллектив выступает на автомобилях класса «Национальный». Это «Рио» и «Солярис». В том году были только «Рио», «Соляриса» не было. В чём плюсы последнего на фоне «Рио», ведь гражданские версии почти идентичны?

— А. Т. : Автомобили на самом деле практически идентичны. Есть определённые особенности, не заметные глазу. Они могут быть измерены только точными инструментами. По ходовым характеристикам в принципе «Хёндэ» имеет свои отличия, однако, по большому счёту, машины одинаковые. Та же самая конфета, но просто в новой обёртке.

— После стартового этапа РСКГ в Грозном как оцениваете новую технику?

— П. К. : «Хёндэ» — отличный автомобиль. Он быстрый. Как показал один проведённый этап, ещё и надёжный. Мы знаем, куда двигаться; знаем, что можно улучшить. Сезон очень длинный, и работы впереди очень много.

— А. Т. : Выводы делать, наверное, рано. Дело в том, что мы ехали на совершенно новых автомобилях, которые буквально только недавно собрали. У меня гонка сложилась не самым удачным образом, а Павел смог в первый день подняться на подиум, на 2-ю ступень. Во второй день возникли определённые проблемы со скоростью, но мы знаем, куда идти, что делать. Будем стараться работать над ошибками и к Смоленску готовы. Наши машины подготовленными стоят уже здесь. Мы их не трогаем, а выступаем в CanyonCup на технике, которую использовали зимой и в Кубке России, и в Чемпионате России.

— Павел, а для вас цель на сезон какова?

— П. К. : В первую очередь, командное чемпионство. В личном зачёте тоже надо выигрывать.

— AG TEAM сама строила «Солярис»?

— А. Т. : Мы строили её на базе нашей команды. Строили фактически с нуля. Понятно, что приобретали омологированные детали.

— Лилия, вы проведёте этот сезон в картинге и только? Что потом в идеале — РСКГ?

— Л. Д. : Думаю, это буду решать не только я, но также и мой тренер, наша команда. Очень хочу сесть в «кузова», но для начала нужно выиграть в картинге. Недавно тестировала «Гранту». Это был мой первый боевой выезд. Первый опыт вообще на переднем приводе.

— Как понимаю, всё равно на всех гонках с командой, чтобы опыт перенимать?

— Л. Г. : Да, все гонки с командой. Только опыт я получаю, наблюдая за гонками со стороны. Постоянно варюсь в этом соку, слежу за ребятами, за гоночными инцидентами. Стараясь анализировать то, как они совершают обгоны. Сегодня был тоже очень хороший момент, когда Павел опередил сразу двоих в зоне перед «эской» невидимой.

— ОК. И снова к классу «Национальный». Со стороны он может показаться достаточно простеньким, ибо техника близка к стандартной. Или нет? Что поменяно в машине? В чём резервы для доводки её инженерами команд?

— П. К. : Согласен, что со стороны машина кажется простенькой. Это практически серийный автомобиль. Отличие — подвеска, усиленная задняя балка. Двигатель форсируется в пределах технических требований. Усовершенствования небольшие, но есть с чем работать.

— Анвар, не могу не спросить про Томаса Джонсона — американца, который в составе AG TEAM готов покорять русские гонки. Помогали лично вы ему адаптироваться к автомобилю, к российскому «кольцу» вообще?

— А. Т. : Мы не помогали, а помогаем (смеётся). Постоянно! Он очень опытный пилот. Для него единственная проблема — перестроиться с мощных заднеприводных автомобилей на маломощные переднеприводные. И разница существенная. Томас — хороший парень! У нас в команде царит дружественная атмосфера. В нашу команду приятно влиться любому человеку. Мы стараемся, чтобы было именно так. Да по идее даже и не стараемся особенно, ничего целенаправленно не делаем — это само как-то происходит. Поэтому приглашаем всех присоединиться к нам, к нашему гоночному коллективу. В любом качестве. Даже в качестве зрителей, болельщиков.

— Как считаете: Томас в российские гонки пришёл всерьёз и надолго?

— А. Т. : Этот сезон он на полом расписании в России проедет. Вы поймите, для него это очень тяжело. Каждый раз он приезжает на новый трек, на новой машине, с новыми ощущениями. В чужой стране! Для него в этом даже не столько спорт, а приключение. Он так и говорит: «Adventure». Первый этап проходил в Грозном, и ему звонят друзья, спрашивают: «Ты где? В Грозном? А что там делаешь?» Он им отвечает: «Участвую в гонках!» Их реакция: «ЧТООО?» Или типа такого. Некоторые даже ему не верят. Но Томас доказывает это делом — включаешь трансляцию РСКГ и видишь американского гражданина на российских кольцевых трассах.

— Только честно: удивились новости о том, что гонщик из Штатов поедет в РСКГ, станет вашим однокомандником?

— А. Т. : Нет. Мы живём в таком классном мире, что расстояния, страна — это всё сейчас не проблема.

— И снова вопрос вам, Лилия. Почему автоспорт? Как? Кумиры есть?

— Л. Д. : Знаете, я пошла в автоспорт не из-за кумира, а потому что просто стало интересно. Записалась в детскую секцию картинга. Мне выдали через две недели уже какую-то машину, я начала её собирать, готовить к сезону. Всё это очень зацепило. Зацепило с первой же гонки. Из кумиров, наверное, Айртон Сенна. Безусловно, мне очень нравится то, как едут наши гонщики. Пилотирование Дмитрия Брагина (мастер спорта международного класса, чемпион СМП РСКГ в классе «Туринг» двух последних лет. — Примечание CAR.RU) тоже привлекает.

— Временами слышны дискуссии о том, нужна ли «женская Формула-1». Могут ли парни и девушки быть равными соперниками, сражаясь на трассе друг с другом? Чисто ваше мнение.

— Л. Д. : Моя позиция такая: в этом виде спорта пол не важен — если ты едешь, то должна ехать на одинаковых с парнями условиях. Деление чемпионатов на мужские и женские — это нельзя считать правильным. Я понимаю, если бы дело было связно с физическими нагрузками. Например, как в борьбе. Но это не борьба.

— Спасибо, Анвар, Павел, Лилия! Удачи вам и вашей команде в новом гоночном сезоне!

Беседовал Владислав Золов

Фото предоставлено AG TEAM